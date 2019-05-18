Тотальная проверка: Ольга Шелест рассказала о безопасности на «Евровидении»

Несмотря на неспокойную ситуацию в стране, организаторы конкурса уверяют, что беспокоиться о безопасности не нужно.

Сегодня, 18 мая, в столице Израиля Тель-Авиве состоится финал песенного конкурса «Евровидение». Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream.

Обстановка в стране неспокойная, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что из Сектора Газа на Израиль выпустили несколько сотен ракет. Однако организаторы «Евровидения» заверили, что гостям не стоит беспокоиться о безопасности. Это подтвердила и Ольга Шелест, который в компании Дмитрия Губернева комментирует конкурс.

О безопасности она рассказала в своем блоге в Stories. По словам Шелест, на пути к пресс-центру все журналисты проходят примерно восемь пунктов, где каждого тщательно проверяют – это касается данных бейджа, вещей, карманов.

После всех этапов проверки Шелест дошла до своего рабочего места. Кабина российских комментаторов находится на самом высоком этаже площадки. Рядом с ними работают комментаторы из Австралии, которая всегда тщательно следит за европейским конкурсом.

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Напомним, уже состоялась генеральная репетиция «Евровидения». Российский исполнитель Сергей Лазарев – один из фаворитов конкурса. Он уже ранее принимал участие в «Евровидении». Лазарев пробовал свои силы в 2016 году, и тогда занял 3 место.