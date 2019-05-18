«Ты суперпрофессионал на грани человеческих возможностей»: Билан выразил восхищение Лазаревым

Победитель Евровидения-2008 Дмитрий Билан в Instagram выразил свое восхищение Сергеем Лазаревым, который в этом году защищает честь России на европейском песенном конкурсе. По словам Билана, к Лазареву он испытывает колоссальное уважение. Музыкант заметил, что мало кто из их поколения может так неистово трудиться и находить возможности, а не причины. При этом, как он считает, возможности Лазарева еще до конца не раскрыты.
«Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняется каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публики, хотя это тоже важно. И тебе удаётся держать своего зрителя и не только — в напряжении. Ты суперпрофессионал на грани человеческих возможностей!» — заявил Дима Билан.
Также исполнитель отметил, что он гордится своим поколением. Он считает, что ему не чужды человечность, честность, доблесть, самоотверженность во имя. Билан добавил, что музыка и вокал Лазарева — его главные человеческие качества. Певец заметил, что важнее всех побед – быть честным перед собой и зрителем.
Сергей Лазарев уверенно вышел в финал Евровидения. В решающей стадии он выступит под пятым номером. У букмекеров Лазарев считается одним из главных фаворитов на победу.