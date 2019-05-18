«Ты суперпрофессионал на грани человеческих возможностей»: Билан выразил восхищение Лазаревым

Победитель Евровидения-2008 Дмитрий Билан в Instagram выразил свое восхищение Сергеем Лазаревым, который в этом году защищает честь России на европейском песенном конкурсе. По словам Билана, к Лазареву он испытывает колоссальное уважение. Музыкант заметил, что мало кто из их поколения может так неистово трудиться и находить возможности, а не причины. При этом, как он считает, возможности Лазарева еще до конца не раскрыты.

«Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняется каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публики, хотя это тоже важно. И тебе удаётся держать своего зрителя и не только — в напряжении. Ты суперпрофессионал на грани человеческих возможностей!» — заявил Дима Билан.

больше по теме Панайотов отреагировал на выход Лазарева в финал Евровидения Музыкант и сам давно мечтает выступить на главном европейском песенном конкурсе.

Также исполнитель отметил, что он гордится своим поколением. Он считает, что ему не чужды человечность, честность, доблесть, самоотверженность во имя. Билан добавил, что музыка и вокал Лазарева — его главные человеческие качества. Певец заметил, что важнее всех побед – быть честным перед собой и зрителем.

Сергей Лазарев уверенно вышел в финал Евровидения. В решающей стадии он выступит под пятым номером. У букмекеров Лазарев считается одним из главных фаворитов на победу.