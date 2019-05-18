Евровидение

«Безупречен на 100%, но…»: Иосиф Пригожин прокомментировал выход Сергея Лазарева в финал Евровидения-2019

По словам продюсера, композиция нашего певца шикарна, но только для концерта.

«Безупречен на 100%, но…»: Иосиф Пригожин прокомментировал выход Сергея Лазарева в финал Евровидения-2019
Иосиф Пригожин (Фото: Globallookpress.com)

Прошедший накануне второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение-2019 весьма порадовал россиян – наш Александр Лазарев, кажется, без особого труда прошел в финальную часть шоу. Она состоится уже 18 мая, потому разговоры о шансах представителя России на победу сегодня самые актуальные, тем более, что конкуренция на шоу крайне велика.

В заочную дискуссию по этой теме включился и Иосиф Пригожин.

«Лазарев безупречен на 100% — он поет, как машина, ни одной фальшивой ноты», — отмечает продюсер.

Но тут же замечает, что многое зависит от того, что, при этом брать в расчет. Пригожин признался, что ему лично очень понравился представитель Азербайджана со своей хитовой песней, а также певцы из Швеции и Нидерландов. Потому предположить обладателя первого места трудно, пишет «RT».

«Я закрываю глаза и пытаюсь слышать эти песни, что называется, по радио. Мы же говорим о конкурсе песни. То есть Лазарев выглядит фундаментально круто, песня мощная. Но она для концерта, шикарный номер», — заключил продюсер.

Напомним, как только стало известно имя артиста, который представит Россию на очередном Евровидении, именно Иосиф Пригожин одним из первых раскритиковал выбор российских организаторов. Тогда продюсер недоумевал, зачем вообще Лазареву во второй раз нужно ехать на популярный конкурс. Кстати, букмекеры также невысоко оценивают шансы россиянина победу. По их данным вероятность того, что Лазарев займет первое место составляет не больше пяти процентов. А вот компания Google, проанализировав популярные поисковые запросы, поставила Сергея на третье место.

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Евровидение 2019Иосиф Пригожин последние новостиСергей Лазарев последние новости
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«Безупречен на 100%, но…»: Иосиф Пригожин прокомментировал выход Сергея Лазарева в финал Евровидения-2019
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