Калашникова раскритиковала Евровидение, но мечтает стать его участницей

Певица, модель и телеведущая Анна Калашникова поделилась своим отношением к Евровидению, победителям и участникам конкурса.

По мнению девушки, конкурс сильно изменился за последние годы — в нем куда больше политики. Хорошей песни уже давно недостаточно для победы. Да и не все композиции можно назвать стоящими, уверена Анна.

«Посмотрите, что сегодня у нас в топ-чартах. Половину я даже адекватной музыкой назвать не могу. Раньше этот конкурс был именно конкурсом песни, а сейчас, по-моему, чем ты более странно выглядишь, тем больше у тебя шансов на победу», — отметила она в авторской колонке на Teleprogramma.pro.

По мнению Калашниковой, российские участники всегда выступали на конкурсе с сильными песнями, однако Диме Билану пришлось ехать за победой второй раз, а теперь его подвиг пытается повторить Сергей Лазарев.

Модель добавила, что при всех недостатках конкурса, она мечтает представить на нем Россию, и надеется, что когда-нибудь ее желание исполнится.