Евровидение

Панайотов отреагировал на выход Лазарева в финал Евровидения

Музыкант и сам давно мечтает выступить на главном европейском песенном конкурсе.

Панайотов отреагировал на выход Лазарева в финал Евровидения
Александр Панайотов/globallookpress.com

Известный музыкант Александр Панайотов в Instagram сразу после выхода в финал Сергея Лазарева разместил картинку. На снимке он стоит, вытянув вперед руки. На фотографии видна эмблема главного европейского песенного конкурса. «Евровидение-2020. Да или нет?» — сделал он подпись.

Отметим, что ранее Панайотов выражал определенное недовольство, что на Евровидение поехал Лазарев, а не он. Как отмечал певец, это не совсем честно. Лазареву дали вторую попытку «покорить Европу», а он никак не может туда пробиться, хотя имеет все данные. В следующем году музыкант очень рассчитывает выступить на Евровидении.

Сергей Лазарев уверенно вышел в финал Евровидения. 18 мая многие ждут его победы на конкурсе. Сам он трезво оценивает свои шансы и обещает сделать со своей стороны все возможное.

Отметим, что после выхода в финал никто не мог дозвониться до музыканта, чтобы поздравить его с победой. Причина оказалась банальна. Лазарев забыл в своей гримерке телефон. Он пообещал позвонить всем, кто за него переживал и кому он не смог оперативно ответить по телефону.

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Тэги:

Александр Панайотовконкурс "Евровидение"Сергей Лазарев
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Панайотов отреагировал на выход Лазарева в финал Евровидения
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