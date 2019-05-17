Евровидение

«Клянусь Мадонной, которая храпит на весь отель!»: Губерниев уверен, что Лазарев поборется за победу на Евровидении

Известный комментатор оригинально поздравил российского музыканта с выходом в финал.

«Клянусь Мадонной, которая храпит на весь отель!»: Губерниев уверен, что Лазарев поборется за победу на Евровидении
Дмитрий Губерниев/globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, которому в этом году доверили вести трансляции из Тель-Авива с конкурса Евровидение, в Instagram оригинально поздравил Сергея Лазарева с выходом в финал.

«Сергей Лазарев в финале Евровидения! Волновался, но спел крепко и взял первую высоту! На высоте были и комментаторы! В субботу будем бороться за нашу победу! Будем, клянусь Мадонной, которая храпит на весь отель! И на весь сквер!» – заявил комментатор, подшутив над легендарной американской исполнительницей.

Отметим, что Мадонна в этом году приехала на финал Евровидения. Певица уже много лет не равнодушна к европейскому песенному конкурсу.

Напомним, что Сергей Лазарев смог взять первую высоту и выйти в финал Евровидения. Он прекрасно исполнил свою песню. Правда, после финала никто не мог до него дозвониться. Причина оказалась банальна. Музыкант просто забыл в гримерке телефон. Когда же он до него все-таки добрался, то оказалось, что там больше ста пропущенных сообщений. Музыкант пообещал ответить всем, кто ему звонил и кто в эти дни за него переживает. Финал Евровидения состоится 18 мая. Лазарев один из главных фаворитов европейского песенного конкурса.

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Тэги:

Дмитрий Губерниевконкурс "Евровидение"Сергей Лазарев
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«Клянусь Мадонной, которая храпит на весь отель!»: Губерниев уверен, что Лазарев поборется за победу на Евровидении
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