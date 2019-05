Двойники Лазарева помогли России выйти в финал Евровидения

Сергей выступил с ярким номером

Россия в финале Евровидения! Певец Сергей Лазарев принес своей стране маленькую победу — он сумел пробиться в заключительный этап песенного конкурса. Пока сделано только полдела, ведь впереди турнир с самыми сильными участниками.

Песня Scream

Шансы на победу у России неплохие: букмекеры сразу оценили позиции Сергея и выдвинули его в фавориты конкурса. Чем будем покорять Европу? Евровидение — песенный конкурс, поэтому брать будем песней.

У Лазарева шикарная композиция. Над словами и музыкой работали король российской эстрады Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос и музыкант Шарон Вон. Клип за два месяца набрал почти 6 миллионов просмотров на YouTube. Внушительная цифра!

Дождь и двойники

Номер для Евровидения получился шикарный. Сергей вышел на сцену в белой рубашке и брюках. По мере нарастания драмы в музыке менялись и спецэффекты.

Зрители увидели 8 копий Лазарева, которые отражались с зеркалах. С помощью спецэффектов было создано грозовое ночное небо, которое озаряют вспышки молнии, а затем начал лить дождь. По зеркалам и стеклянной двери, за которой стоял певец лились струи воды. Это была завораживающая красота.

В завершении номера Сергей подарил зрителям обворожительную улыбку:

«Надеюсь, что и она нам поможет пройти в финал», — пошутили комментаторы.

Зал рукоплескал русскому исполнителю.

Со второй попытки

Это не первая попытка Лазарева покорить Евровидение. В 2016 году он уже участвовал в конкурсе с песней You Are the Only One. Сказать, что три года назад Сергей произвел фурор — ничего не сказать. Зрители из многих стран голосовали за российского певца. По результатам голосования он был на первом месте, но судьи значительно занизили оценки и отдали победу украинской певице Джамале.

Иностранцы на форумах долго возмущались такому результату, называя решение политическим, но изменить уже было ничего нельзя:Лазарев приехал в Россию с «серебром».

В 2019 году певец вновь штурмует музыкальный Олимп, как это в свое время сделал исполнитель Дима Билан. У Билана получилось, может удастся и Лазареву? Пожелаем Сергею удачи. Финал Евровидения пройдет в субботу, 18 мая.