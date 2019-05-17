Евровидение

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

За победу в конкурсе россиянин поборется 18 мая.

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев. Фото: телеканал Россия-1.

Стала известная вторая десятка финалистов музыкального конкурса «Евровидение-2019». Благодаря поддержке телезрителей, за победу в финале поборются певцы из Албании, Нидерландов, Северной Македонии, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты. В числе прошедших в финал оказался и представитель России – Сергей Лазарев.

Напомним, первый полуфинал прошел 14 мая, где определилась первая десятка артистов. Ну, а грандиозный финал музыкального праздника состоится 18 мая.

Кстати, буквально за несколько часов пред началом шоу, в социальной сети Instgaram мама российского артист пообещала, что в эти трудные и ответственные моменты сердцем и душой она будет рядом со своим сыном.

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Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
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