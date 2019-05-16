Мама Сергея Лазарева поддержала сына перед выступлением на «Евровидении-2019»

Второй полуфинал музыкального конкурса уже стартовал.

Несмотря на весь скепсис относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживают его в сложные дни.

Самыми лучшими пожеланиями пестрит лента артиста в социальной сети Instagram, а недавно на своей странице в микроблоге высказалась и мама звезды Валентина.

«Пусть вся мощь и сила моей энергии и огромная материнская любовь будет рядышком с тобой в ответственную минуту», – написала она под снимком сына на фоне логотипа конкурса.

«Будем молиться и болеть за вашего сыночка всем сердцем!» – обещают фанаты из разных стран.

Кстати, на момент публикации новости Сергей Лазарев как раз выступал со своей композицией на сцене конкурса.