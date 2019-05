Спецэффекты, менталист и золотые крылья: чем запомнился второй полуфинал Евровидения-2019

Определены еще 10 финалистов конкурса. Лазарев прошел!

Первая десятка финалистов конкурса Евровидение-2019 была определена накануне. В ночь с 16 на 17 мая зрители голосовали за участников второго полуфинала. Среди них был и Сергей Лазарев, который шикарно выступил под номером 13. Портал Teleprogramma.pro собрал самые яркие выступления участников Евровидения.

Армянская певица Srbuk

Конкурс открыла зажигательная певица Srbuk с песней Walking Out. Когда мы говорим, что выступление было зажигательным, то совсем не преувеличиваем: посмотрите на огненные столбы, которые обступили сцену во время творческого номера Srbuk. Однако чего то певице не хватило… в финал она не прошла.

Анна Одобеску из Молдавии

Невозможно обойти вниманием выступление певицы из Молдавии. Анна Одобеску вышла на сцену под номером три и очаровала зрителей конкурса красотой и чудесным голосом. Ее выступление сопровождалось рисованием песком. Это было красиво, но старомодно, поэтому Анна в финал не попала.

Лука Хенни из Швейцарии

Исполнитель Лука Хенни из Швейцарии показал хороший вокал и неплохую хореографию. Его песня She Got Me явно тянет на звание хита лета 2019 года, поэтому Лука в финале Евровидения-2019.

Эстер Пеони из Румынии

Представительница Румынии Эстер Пеони продемонстрировала шикарный вокал с песней On a Sunday. Кстати, 25-летняя исполнительница училась петь не только в Бухаресте, но и в канадском Монреале, где получила образование еще одна участница Евровидения 2019 года — представительница Греции Катерина Дуска.

Джон Лундвик из Швеции

Участник Евровидения от Швеции… Этого парня Сергею Лазареву стоит опасаться. У Джона Лундвика есть все для победы — красивый голос, харизма и запоминающаяся песня Too Late for Love. Конечно, Джон в финале!

Роко из Хорватии

Представитель Хорватии Роко может и не запомнится песней The Dream, но забыть его номер точно невозможно. Парень появился на сцене Евровидения с золотыми крыльями ангела, которые не помогли ему залететь в финал.

Мальтийская певица Микела Паче

Певица Микела Паче — это мальтийская Ники Минаж. Трек Chameleon с мотивами R’n’B имеет все шансы стать хитом 2019 года. По крайней мере, на Мальте он пользуется бешеной популярностью: в считанные недели ролик набрал на YouTebe 5 миллионов просмотров. Европейскому зрителю Микела тоже приглянулась — она в финале!

Йонида Маличи из Албании

Албанка Йонида Маличи привнесла в конкурс национальные мотивы. Она спела песню на родном языке, в колоритном наряде. Весь номер был пропитан национальным духом. Это обеспечило Йониде выход финал конкурса, а что будет дальше? Уже многие годы подряд на Евровидении побеждают исключительно песни на английском языке… Шансы албанки не велики…

Группа KEiiNO из Новегии

Группа KEiiNO из Норвегии выступала под № 15. В состав трио входят рэпер Фред Бульо, певца Александра Ротан и исполнитель Том Хьюго. Это была красивая песня и красивый номер, поэтому ребята в финале.

И, в завершении ярких участников, которые могут или могли бы составить конкуренцию Сергею Лазареву, певец из Азербайджана. Номера Чингиза был ярким, с насыщенными спецэффектами. С песней тоже все в порядке. Посмотрим, как Чингиз покажет себя в субботу.

Лазарев попал на удочку к менталисту

После завершения выступлений конкурсантов было объявлено зрительское голосование. Скучать в это время не пришлось. Перед зрителями выступил хор людей с ограниченными физическими возможностями, но уникальными музыкальными данными, а затем на сцену вышел менталист. Он вызвал на сцену представителей четырех стран, в том числе и Сергея Лазарева, и попросил всех написать цифры на планшетах. Удивительно, но фокусник угадал все!