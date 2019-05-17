Евровидение Спецэффекты, менталист и золотые крылья: чем запомнился второй полуфинал Евровидения-2019
Евровидение

Спецэффекты, менталист и золотые крылья: чем запомнился второй полуфинал Евровидения-2019

Анастасия Морылева

Определены еще 10 финалистов конкурса. Лазарев прошел!

Первая десятка финалистов конкурса Евровидение-2019 была определена накануне. В ночь с 16 на 17 мая зрители голосовали за участников второго полуфинала. Среди них был и Сергей Лазарев, который шикарно выступил под номером 13. Портал Teleprogramma.pro собрал самые яркие выступления участников Евровидения.

Армянская певица Srbuk

Конкурс открыла зажигательная певица Srbuk с песней Walking Out. Когда мы говорим, что выступление было зажигательным, то совсем не преувеличиваем: посмотрите на огненные столбы, которые обступили сцену во время творческого номера Srbuk. Однако чего то певице не хватило… в финал она не прошла.

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Певица Srbuk из Армении открыла конкурс зажигательным номером. Фото: Россия-1.

Анна Одобеску из Молдавии

Невозможно обойти вниманием выступление певицы из Молдавии. Анна Одобеску вышла на сцену под номером три и очаровала зрителей конкурса красотой и чудесным голосом. Ее выступление сопровождалось рисованием песком. Это было красиво, но старомодно, поэтому Анна в финал не попала.

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Представительница Молдавии Анна Одобеску. Фото: Россия-1.

Лука Хенни из Швейцарии

Исполнитель Лука Хенни из Швейцарии показал хороший вокал и неплохую хореографию. Его песня She Got Me явно тянет на звание хита лета 2019 года, поэтому Лука в финале Евровидения-2019.

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Лука Хенни из Швейцарии запомнился зажигательными танцами. Фото: Россия-1.

Эстер Пеони из Румынии

Представительница Румынии Эстер Пеони продемонстрировала шикарный вокал с песней On a Sunday. Кстати, 25-летняя исполнительница училась петь не только в Бухаресте, но и в канадском Монреале, где получила образование еще одна участница Евровидения 2019 года — представительница Греции Катерина Дуска.

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Представительница Румынии Эстер Пеони на конкурсе Евровидение 2019. Фото — Россия-1.

Джон Лундвик из Швеции

Участник Евровидения от Швеции… Этого парня Сергею Лазареву стоит опасаться. У Джона Лундвика есть все для победы — красивый голос, харизма и запоминающаяся песня Too Late for Love. Конечно, Джон в финале!

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Джон Лундвик — певец из Швеции. Фото: Россия-1.

Роко из Хорватии

Представитель Хорватии Роко может и не запомнится песней The Dream, но забыть его номер точно невозможно. Парень появился на сцене Евровидения с золотыми крыльями ангела, которые не помогли ему залететь в финал.

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Представитель Хорватии Роко. Фото: Россия-1.

Мальтийская певица Микела Паче

Певица Микела Паче — это мальтийская Ники Минаж. Трек Chameleon с мотивами R’n’B имеет все шансы стать хитом 2019 года. По крайней мере, на Мальте он пользуется бешеной популярностью: в считанные недели ролик набрал на YouTebe 5 миллионов просмотров. Европейскому зрителю Микела тоже приглянулась — она в финале!

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Микела Паче зажгла на Евровидении. Фото: Россия-1.

Йонида Маличи из Албании

Албанка Йонида Маличи привнесла в конкурс национальные мотивы. Она спела песню на родном языке, в колоритном наряде. Весь номер был пропитан национальным духом. Это обеспечило Йониде выход финал конкурса, а что будет дальше? Уже многие годы подряд на Евровидении побеждают исключительно песни на английском языке… Шансы албанки не велики…

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Албанка Йонида Маличи спела песню на родном языке. Фото: Россия-1.

Группа KEiiNO из Новегии

Группа KEiiNO из Норвегии выступала под № 15. В состав трио входят рэпер Фред Бульо, певца Александра Ротан и исполнитель Том Хьюго. Это была красивая песня и красивый номер, поэтому ребята в финале.

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Норвежская группа KEiiNO понравилась красивым номером и красивой песней. Фото: Россия-1.

И, в завершении ярких участников, которые могут или могли бы составить конкуренцию Сергею Лазареву, певец из Азербайджана. Номера Чингиза был ярким, с насыщенными спецэффектами. С песней тоже все в порядке. Посмотрим, как Чингиз покажет себя в субботу.

Лазарев попал на удочку к менталисту

После завершения выступлений конкурсантов было объявлено зрительское голосование. Скучать в это время не пришлось. Перед зрителями выступил хор людей с ограниченными физическими возможностями, но уникальными музыкальными данными, а затем на сцену вышел менталист. Он вызвал на сцену представителей четырех стран, в том числе и Сергея Лазарева, и попросил всех написать цифры на планшетах. Удивительно, но фокусник угадал все!

Второй полуфинал конкурса Евровидение 2019
Сергей Лазарев принял участие в фокусе менталиста. Фото: Россия -1.

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