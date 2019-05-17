Сергей Лазарев опроверг слухи о том, что выступление на Евровидении стоило ему более двух миллионов долларов

Сергей Лазарев опроверг слухи о баснословном бюджете, который он якобы вкладывал в номер для «Евровидения». По СМИ распространялась информация, что певец потратил на выступление на конкурсе сумму, сопоставимую с бюджетом маленького города – 2,5 миллиона долларов.

Артист начал отрицать слухи. По мнению Лазарева, пресса и слушатели уверены, что его имя и причастность Филиппа Киркорова всегда сопровождается космическими тратами. Певец заверил, что это не так.

У Сергея Лазарева был ограниченный бюджет, поэтому некоторую сумму ему пришлось добавить из собственного кармана. Все, что артист хотел добавить нового в номер, он оплачивал своими деньгами. Большая часть клипа на песню Scream была также оплачена Лазаревым.

Певец прекрасно понимает, что выступление на «Евровидении» прежде всего нужно ему, поэтому он готов был также заплатить за дополнительные репетиции и перевозку зеркал, которые являются частью необычного шоу, сообщает портал Super. Напомним, что Сергей Лазарев успешно выступил в полуфинале конкурса и теперь поборется за итоговую победу 18 мая.