Евровидение

Сменил обстановку: перед вторым полуфиналом «Евровидения-2019» Киркоров прогулялся в зоопарке

Вместо лишних волнений и переживаний за выступление Сергея Лазарева, король поп-сцены повел своих детей и отца в зоопарк Тель-Авива.

Сменил обстановку: перед вторым полуфиналом «Евровидения-2019» Киркоров прогулялся в зоопарке
http://www.globallookpress.com

Эмоции зашкаливают, чувства переполняют. А как может быть иначе перед вторым полуфиналом популярного во всем мире музыкального конкурса «Евровидение-2019»? Лучший способ справиться с волнением – переключить внимание на позитивные впечатления и вообще абстрагироваться от происходящего.
Скорее всего, именно так и подумал наставник Сергея Лазарева Филипп Киркоров и повел все свое многочисленное семейство, включая отца, в зоопарк Тель-Авива, по сути, сбежав с концертной площадки.

«Что может быть прекрасней, чем общение с природой и встречи с братьями нашими меньшими. За этим, мы всей нашей дружной семьей во главе с Бедросом», — рассказывает своим поклонникам в Instagram артист, забывая, правда, рассказать, как зовут огромного жирафа, стоящего за спиной артиста.

Фанаты по достоинству оценили не только жизнерадостный и добрый снимок, но и одобрили смену обстановки накануне важного мероприятия, отмечая, что общение с животными отлично снимает стресс и улучшает настроение.

К слову, Сергей Лазарев, которому и предстоит выйти в скором времени на сцену и защитить честь страны, своего сына брать на выступление в Израиль не стал. И позже, с многочисленными репетициями и прочими подготовительными мероприятиями, ни сколько не пожалел о своем решении.

Напомним, первый полуфинал «Евровидения» состоялся 14 мая. Его результаты очень порадовали продюсера Виктора Дробыша, который болел за конкурсе за свою подопечную, выступающую за Белоруссию. Юная певица вышла в финал.

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Сменил обстановку: перед вторым полуфиналом «Евровидения-2019» Киркоров прогулялся в зоопарке
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