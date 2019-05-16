Евровидение

Как Жанна д’Арк: Мадонна рассекретила концертный костюм для «Евровидения»

Наряд для певицы создал знаменитый дизайнер Жан-Поль Готье.

Как Жанна д’Арк: Мадонна рассекретила концертный костюм для «Евровидения»
Фото: globallookpress©Wiese/face to face

В финале «Евровидения», который пройдет в Тель-Авиве уже в субботу, 18 мая, на сцену конкурса выйдет мировая знаменитость – Мадонна. Закрывая мероприятие, поп-дива исполнит две своих композиции.

Зрителей ждет грандиозное шоу. Одних только декораций для выступления артистки в Израиль привезли тридцать тонн. Конечно, не менее потрясающе должна будет выглядеть и сама певица.

Накануне Мадонна рассекретила наряд, в котором она будет исполнять свои композиции. Звезда опубликовала в Instagram короткое видео, на кадрах которого ей примеряют необычный костюм от знаменитого дизайнера Жана-Поля Готье, напоминающий рыцарские доспехи.

«Вдохновлено Жанной д’Арк», – подписала пост Мадонна.

Против проведения «Евровидения» накануне выступили палестинские активисты и ортодоксальные израильские раввины, заявившие, что песенный конкурс оскорбляет их религиозные чувства. Поэтому в блоге исполнительницы разгорелась политическая дискуссия. Но поклонников творчества Мадонны в комментариях оказалось не меньше. Они заявили, что очень ждут выступления артистки.

«С любовью из Израиля! Добро пожаловать!», «У Мадонны огромный талант! Ее чувство искусства уникально. Какое внимание к деталям», «Мадам Икс – королева поп-музыки навсегда», – пишут фанаты.

Фото: Instagram@madonna

Напомним, Madame X – первый альбом певицы за четыре года и 14-й за всю ее карьеру. Здесь, по словам Мадонны, главная героиня – секретный агент, которому предстоит борьба за свободу во всем мире. Для этого ей придется маскироваться, перевоплощаясь в заключенную и монашку, певицу кабаре и даму легкого поведения, чтобы «принести свет туда, где темно».

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"Евровидеине-2019"мадоннапевица Мадонна
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Как Жанна д’Арк: Мадонна рассекретила концертный костюм для «Евровидения»
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