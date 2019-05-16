Евровидение

Выступление Мадонны на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва

Певицу не пускают в репетиционный комплекс.

Выступление Мадонны на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва
Мадонна / Global look Press

Выступление Мадонны в финале «Евровидения-2019» в субботу, 18 мая, оказалось под угрозой срыва из-за проблем с организаторами. Королеве поп-музыки и ее команде из 135 человек до сих пор не разрешили войти в репетиционный комплекс, чтобы подготовиться к выступлению. Организаторы объяснили это тем, что с певицей так и не заключен формальный контракт.

Чтобы Мадонна могла выступить на сцене «Евровидения», она должна была подписать официальный договор, однако к настоящему моменту это до сих пор не сделано.

Поклонники внимательно следят за развитием событий и надеются, что стороны сумеют договориться и выступление звезды все-таки состоится.

Напомним, что Мадонне заплатили около одного миллиона долларов, чтобы она спела две песни на сцене главного европейского конкурса — ее хит «Like A Prayer» и композицию с нового альбома «Madame X».

Тем временем, в четверг, 16 мая, в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал «Евровидения». Нашу страну под номером 13 представит Сергей Лазарев с песней Scream. Выступление российского артиста обещает быть ярким и запоминающимся. Стоит отметить, что многие букмекеры называют Лазарева одним из фаворитов конкурса.

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Выступление Мадонны на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва
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