Евровидение

Лазареву и Киркорову не разрешат приблизиться к Мадонне на «Евровидении»

В Израиле ожидают прибытия поп-дивы и ее многочисленной свиты.

Лазареву и Киркорову не разрешат приблизиться к Мадонне на «Евровидении»
Тель-Авив ждет прибытия Мадонны на "Евровидение". Фото: globallookpress

На «Евровидении-2019» продолжают ждать прибытия Мадонны. Звезда мировой поп-музыки согласилась исполнить две песни на закрытии конкурса по приглашению миллиардера Сильвана Адамса, который заплатил за ее выступление.

Самолет артистки и ее многочисленной свиты, состоящей из 135 человек танцоров, музыкантов, визажистов, поваров и спортивных тренеров, должен приземлиться в Тель-Авиве в среду, 15 мая. В финале «Евровидения» зрителей ждет грандиозное шоу, декорации для которого доставит специальный транспортный авиаборт.

Правда, подойти за автографом к поп-диве не сможет никто, даже такие звезды, как Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Мадонну сопровождает толпа телохранителей, которая попросту никого к ней не подпустят. Встретиться с певицей на репетиции также не получится: для знаменитости отвели отдельное пространство – палаточный городок, где она проведет четыре репетиции, пишет сайт «Дни.ру».

Переговоры об участии Мадонны в мероприятии велись не один месяц. Однако в итоге израильский миллиардер добился своего, предложив исполнительнице 1,3 миллиона долларов. Одна из двух композиций певицы будет новой. Еще одна деталь грядущего выступления звезды: портал Israelinfo отмечает, что среди тридцати тонн декораций на сцене появится специальный лифт, на котором Мадонна поднимется в воздух.

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Лазареву и Киркорову не разрешат приблизиться к Мадонне на «Евровидении»
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