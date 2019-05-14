Евровидение

Шаббат, шалом: ради «Евровидения» в Израиле выдали 2 тысячи разрешений на работу в субботу

Религия запрещает иудеям трудиться в этот день.

Шаббат, шалом: ради «Евровидения» в Израиле выдали 2 тысячи разрешений на работу в субботу
Фото: Globallookpress.com

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019» стартовал в Тель-Авиве 12 мая. В рамках открытия состоялось традиционное шествие по оранжевой дорожке на площади у театра Габима в центре города.

Первый полуфинал состязания пройдет 14 мая и ряд участников будет вынужден уйти со сцены. Финал конкурса запланирован на субботу, 18 мая. Священная книга иудеев, Тора, запрещает им практически любые виды работ в этот день, но ради «Евровидения» сделали исключение.

«Было определенное недовольство в связи с проведением в субботу последнего тура «Евровидения», но поскольку наш мэр Рон Хульдаи всегда говорил, что Тель-Авив — это либеральный, толерантный город, мэрия решила конкурс провести», — приводят «Известия» слова советника главы города Иланы Михаэли.

В настоящий момент Министерство труда Израиля выдало около двух тысяч разрешений на работу в особый день. На сайте конкурса также отмечается, что религиозный сектор ранее уже обращался к властям страны с требованием, чтобы состязание не оскверняло шаббат.

«Известия» уточняют, правительство Тель-Авива потратило на проведение конкурса порядка $8,5 миллионов. В целом, проведение «Евровидения» обошлось стране в $42 миллиона, часть которых потрачена на обеспечение безопасности.

Во время прибытия в городе первых участников Сектор Газа устроил ракетный обстрел южных провинций Израиля. В результате происшествия в Газе погибли 23 человека, а в Израиле — четверо. На время проведения конкурса с территорией противника было заключено перемирие, однако все участники обязательно проходят консультации на предмет поведения в чрезвычайных обстоятельствах.

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Тэги:

Евровидение 2019ИзраильиудаизмТель-Авив
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Шаббат, шалом: ради «Евровидения» в Израиле выдали 2 тысячи разрешений на работу в субботу
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