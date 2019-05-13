Евровидение

Рудковская и Бледанс напутствовали Киркорова с Лазаревым перед «Евровидением-2019»

В Тель-Авиве официально открылся главный музыкальный конкурс Европы.

Рудковская и Бледанс напутствовали Киркорова с Лазаревым перед «Евровидением-2019»
Киркоров и Лазарев с командой / www.instagram.com/fkirkorov/

В Тель-Авиве открылся главный музыкальный конкурс Европы. Уже во вторник, 14 мая, зрители услышат композиции артистов в первом полуфинале «Евровидения-2019». Однако наш представитель — Сергей Лазарев будет выступать 16 мая — во втором полуфинале. Переживать вместе с певцом будет его продюсер — Филипп Киркоров.

Он уже помолился за успех своего подопечного в Иерусалиме, а также посетил различные достопримечательности, о чем сам рассказал на личной странице в Instagram.

В этот раз Киркоров поделился с подписчиками совместной фотографией с Лазаревым с красной ковровой дорожки на церемонии открытия «Евровидения-2019».

«Артисты великой страны на красной дорожке торжественного открытия в Тель-Авиве!» – подписал снимок Киркоров, на котором они с Лазаревым держат российский флаг.

Поклонники короля российской эстрады пожелали успехов российской команде на конкурсе, а среди комментаторов оказались и Яна Рудковская и Эвелина Бледанс.

Комментарии
https://www.instagram.com/fkirkorov/

«Команда молодости нашей штурмует снова Евро!» – написала Рудковская. А Бледанс пожелала Киркорову и Лазареву только победы на конкурсе.

Напомним, Сергей Лазарев выступит на «Евровидении-2019» с композицией Scream. Букмекеры высоко оценивают шансы российского артиста на победу.

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Тэги:

ЕвровидениеЕвровидение 2019Сергей ЛазаревФилипп Киркоров
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Рудковская и Бледанс напутствовали Киркорова с Лазаревым перед «Евровидением-2019»
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