Евровидение

«Он вернулся к жизни, а я на «Евровидение»: Сергей Лазарев сравнил себя с Джоном Сноу

Певец полагает, что похож на этого героя сериала «Игра престолов».

«Он вернулся к жизни, а я на «Евровидение»: Сергей Лазарев сравнил себя с Джоном Сноу
Сергей Лазарев сравнил себя с Джоном Сноу Фото:GLOBALLOOKPRESS

До первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение» осталось пару дней. Нашу страну представит певец Сергей Лазарев с композицией Scream. Исполнитель в своем блоге старается как можно чаще рассказывать про подготовку к конкурсу. К примеру, вчера состоялась вторая репетиция полуфинала, и Лазарев описывал сложности в постановке номера.

Сегодня же российский исполнитель опубликовал забавное видео, где подготовку к конкурсу представили в стиле популярного сериала «Игра престолов». Участники «Евровидения» рассказали, с каким персонажем ассоциируют себя. По мнению Сергея Лазарева, он похож на одного из главных героев саги – Джона Сноу.

«Он вернулся к жизни. А я вернулся на «Евровидение». Поэтому Джон Сноу» — смеется Сергей Лазарев.

Накануне исполнитель, который уже пробовал свои силы на конкурсе в 2016 году и занял третье место, оценил свои шансы. Сергей считает, что его песня неформатная для «Евровидения». По его мнению, песня либо сразу понравится зрителю, либо нет. Об этом он говорил в программе «Пятница с Региной».

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"Евровидеине-2019""Игра Престолов - 8"Джон СноуСергей Лазарев
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«Он вернулся к жизни, а я на «Евровидение»: Сергей Лазарев сравнил себя с Джоном Сноу
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