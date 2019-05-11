Евровидение

Прошла вторая репетиция: Лазарев представит русскоязычную версию песни Scream

После выступления российский певец рассказал о сложностях в постановке номера.

Прошла вторая репетиция: Лазарев представит русскоязычную версию песни Scream
Лазарев представит русскоязычную версию песни Scream Фото: GLOBALLOOKPRESS

Сегодня, 11 мая, в Тель-Авиве состоялась вторая репетиция полуфинала «Евровидения». Нашу страну представит певец Сергей Лазарев, который пробовал свои силы в этом конкурсе в 2016 году и занял 3 место. После выступления исполнители вышли к прессе и рассказали о подготовке к «Евровидению».

По информации ТАСС, певец обещал в скором времени представить русскоязычную версию композиции Scream, с которой выступит на конкурсе. О второй репетиции полуфинала Сергей Лазарев написал и в своем блоге. Он рассказал, что номер крайне сложный и нестандартный.

«Все еще есть технические вопросы и сложности по съемке номера, так огромное количество отражений и важно снимать номер с правильных углов. Сложная постановка и по исполнению, и по съёмке… но все усилия надеюсь будут не зря», — написал в своем Instagram российский исполнитель.

О том, сможет ли победить Сергей Лазарев на «Евровидении», как это сделал Дмитрий Билан, рассуждают многие звезды шоу-бизнеса. Сам же певец считает, что его ждет либо настоящий успех, либо провал. Об этом он рассказал Регине Тодоренко во время шоу «Пятница с Региной».

«У меня неформатная песня для «Евровидения». Она либо зайдет, либо не зайдет вообще. Одни говорят, что она гениальна. Другие, наоборот, не в восторге от этой композиции. Критики уверяют, что она скучная. Для меня главный соперник на конкурсе – это я сам образца себя 2016 года», — полагает певец.

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Евровидение 2019репетициярусскоязычная версия песни ScreamСергей Лазарев
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Прошла вторая репетиция: Лазарев представит русскоязычную версию песни Scream
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