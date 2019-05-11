Евровидение

«У меня неформатная песня для «Евровидения»: Лазарев оценил свои шансы на успех на конкурсе

По словам музыканта, его композиция «либо зайдет, либо не зайдет вообще».

«У меня неформатная песня для «Евровидения»: Лазарев оценил свои шансы на успех на конкурсе
Сергей Лазарев/globallookpress.com

Известный музыкант Сергей Лазарев, которому через несколько дней предстоит выступить на «Евровидении» от России оценил свои шансы на успех на главном песенном конкурсе Старого Света. Он стал гостем программы «Пятница с Региной», которую ведет супруга его близкого друга Влада Топалова телеведущая Регина Тодоренко.

«У меня неформатная песня для «Евровидения». Они либо зайдет, либо не зайдет вообще. Одни говорят, что она гениальна. Другие наоборот не в восторге от этой композиции. Критики уверяют, что она скучная. Для меня главный соперник на конкурсе – это я сам образца себя 2016 года. Лично мне за эту композицию точно стыдно не будет», — заметил музыкант.

Певец также добавил, что решение выступить на конкурсе далось для него нелегко. Он тысячу раз взвешивал все за и против. Певец, по собственному признанию, пережил нервный стресс, но все же согласился.

Также он сожалеет, что Анна Корсун из Украины не поедет на конкурс. Он очень надеялся увидеть свою близкую подругу в Израиле. Впрочем, как он считает, для нее это станет взлетом в карьере. Регина Тодоренко отметила, что сейчас Лазарев идет на втором месте у букмекеров. Сам он рад, что перестал считаться главным фаворитом. Три года назад на него даже перестали принимать ставки, потому что он был основным претендентом на победу. Как считает Лазарев, лучше уйти в тень и быть темной лошадкой.

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"Программа "Пятница с Региной""конкурс "Евровидение"Сергей Лазарев
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«У меня неформатная песня для «Евровидения»: Лазарев оценил свои шансы на успех на конкурсе
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