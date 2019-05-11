Евровидение

Филипп Киркоров помолился перед Евровидением в Иерусалиме

Артист посетил святые места.

Филипп Киркоров помолился перед Евровидением в Иерусалиме
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

До начала 64-ого конкурса «Евровидение» остаются считанные дни. Официальное открытие шоу пройдет 12 мая, а первый полуфинал – 14 мая. Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на конкурсе, уже прилетел в Иерусалим и вовсю готовится к выступлению, репетируя номер. В перерывах между репетициями музыкант посетил святые места и оставил записку с желанием в Стене Плача.

Вместе с Сергеем Лазаревым в Тель-Авиве находится и Филипп Киркоров, который занимается продюсированием артиста. Певец также осмотрел главные достопримечательности и отстоял вместе со всеми очередь, чтобы поклониться христианским святыням.

Киркоров побывал на Голгофе, увидел Гроб Господень, Стену Плача. Об этом артист рассказал поклонникам в Instagram.

«Отличный день, чтобы отпраздновать 9 мая со всей нашей международной командой! День памяти героев, которые пожертвовали своими жизнями ради грядущих поколений, – подписал видео певец. «Через пару дней выходим на финишную прямую…. Пожелайте нам удачи», – обратился к подписчикам Филипп Киркоров.

Напомним, на конкурсе Сергей Лазарев выступит с песней Scream. Эксперты считают, что у России есть хорошие шансы на победу. Однако, как признавался сам исполнитель, он переживает, что из-за «вмешательства третьей стороны», может недополучить голосов. Сергей Лазарев пообещал поклонникам, что постарается максимально выложиться на конкурсе и успешно выступить.

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Евровидение 2019Сергей ЛазаревСтена ПлачаФилипп Киркоров
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Филипп Киркоров помолился перед Евровидением в Иерусалиме
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