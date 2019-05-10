Netflix снимет Рейчел Макадамс и Уилла Феррелла в комедии о «Евровидении»

Стриминговый сервис Netflix будет снимать комедийную картину о вокальном конкурсе «Евровидение». Главные роли исполнят Рейчел МакАдамс и Уилл Феррелл. Об этом пишет Deadline.

Режиссером фильма будет Дэвид Добкин, у которого МакАдамс уже снималась в комедии «Незваные гости». Авторами сценария станут Уилл Феррелл и Эндрю Стил из SNL.

Действие комедии разворачивается вокруг конкурса «Евровидение», самого продолжительного ежегодного международного конкурса. Шоу известно во всем мире благодаря бывшим победителям, включая группу «ABBA» (выиграли конкурс в 1974 году) и Селин Дион (победила в 1988 году). Как отмечает издание, после победы в конкурсе, карьера этих исполнителей пошла в гору.

Впервые «Евровидение» прошло в 1956 году, в нем приняли участие семь западноевропейских стран. В 2018 году на конкурс приехали исполнители из 43 государств. В этом году Россию на «Евровидении» представит певец Сергей Лазарев. Музыкант исполнит песню Scream.