Евровидение

«Были у Гроба Господня»: перед «Евровидением» Сергей Лазарев поклонился святыням

Певец больше часа простоял в общей очереди, чтобы оставить записку с желанием.

«Были у Гроба Господня»: перед «Евровидением» Сергей Лазарев поклонился святыням
Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев вместе со своей командой музыкантов совершил паломническую экскурсию по святым местам. Певец посетил Голгофу с местом Распятия, Стену Плача и увидел Гроб Господень.

32-летний музыкант больше часа провел в общей очереди, чтобы попасть в храм  Гроба Господня. У Стены Плача по традиции певец оставил записку. Существует легенда, что письменные обращения к богу, оставленные в расщелинах Стены, достигают адресата и сбываются.

«Сегодня весь день провели в Иерусалиме… Были у Гроба Господня, гуляли по старому городу, и, конечно же, были у Стены Плача… Невероятно эмоциональный день… Столько силы в этом Святом городе», – поделился впечатлениями Лазарев.

Музыкант выступит на «Евровидении» во втором полуфинале 16 мая с композицией Scream. Певец не взял с собой сына, чтобы максимально сосредоточиться на подготовке к конкурсу.

Напомним, несмотря на ракетную атаку Израиля, организаторы шоу уверяют, что конкурс пройдет в штатном режиме, и исполнители находятся в безопасности. Сам Сергей Лазарев во время обстрела вел себя расслабленно и спокойно гулял по пляжу.

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Тэги:

Евровидение 2019Сергей ЛазаревСергей Лазарев Стена Плача
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«Были у Гроба Господня»: перед «Евровидением» Сергей Лазарев поклонился святыням
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