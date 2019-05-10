«Были у Гроба Господня»: перед «Евровидением» Сергей Лазарев поклонился святыням

Певец больше часа простоял в общей очереди, чтобы оставить записку с желанием.

Сергей Лазарев вместе со своей командой музыкантов совершил паломническую экскурсию по святым местам. Певец посетил Голгофу с местом Распятия, Стену Плача и увидел Гроб Господень.

32-летний музыкант больше часа провел в общей очереди, чтобы попасть в храм Гроба Господня. У Стены Плача по традиции певец оставил записку. Существует легенда, что письменные обращения к богу, оставленные в расщелинах Стены, достигают адресата и сбываются.

«Сегодня весь день провели в Иерусалиме… Были у Гроба Господня, гуляли по старому городу, и, конечно же, были у Стены Плача… Невероятно эмоциональный день… Столько силы в этом Святом городе», – поделился впечатлениями Лазарев.

Музыкант выступит на «Евровидении» во втором полуфинале 16 мая с композицией Scream. Певец не взял с собой сына, чтобы максимально сосредоточиться на подготовке к конкурсу.

Напомним, несмотря на ракетную атаку Израиля, организаторы шоу уверяют, что конкурс пройдет в штатном режиме, и исполнители находятся в безопасности. Сам Сергей Лазарев во время обстрела вел себя расслабленно и спокойно гулял по пляжу.