Евровидение

Высокая конкуренция: Александр Панайотов не уверен в победе Лазарева на «Евровидении»

По мнению певца, в этот раз все заявленные композиции очень сильные и добиться победы будет непросто.

Высокая конкуренция: Александр Панайотов не уверен в победе Лазарева на «Евровидении»
Панайотов не уверен в победе Лазарева на «Евровидении» Фото:GLOBALLOOKPRESS

До масштабного песенного конкурса «Евровидение» осталось несколько дней. Россию представит певец Сергей Лазарев с песней Scream. О том, сможет ли он завоевать победу, рассуждали многие отечественные звезды.

Свое мнение на этот счет высказал и певец Александр Панайотов, который многие годы мечтает поехать на «Евровидение». По его словам, сначала песня Лазарева ему, как он выразился, не зашла, но затем исполнитель оценил композицию, назвав ее очень сильной.

Что касается возможных итогов «Евровидения», то Панайотов давать четких прогнозов не стал.

«Я слышал песни всех конкурсантов: уже все проштудировал. И могу сказать, что в этом году очень сильный конкурс. Сергею тяжело будет. Но я уверен, что номер будет хороший – они постараются с Филиппом. Возможно, он просто всех порвет. Очень ему этого желаю», – цитирует исполнителя издание Sobesednik.ru.

Напомним, российская делегация уже находится в Тель-Авиве, где состоится песенный конкурс. Сам Сергей Лазарев также не уверен в своей победе. В 2016 году он выступал на «Евровидении», где, по мнению зрителей, занял первое место, а, по мнению жюри, – третье. В этот раз певец надеется достучаться до членов жюри.

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Александр ПанайотовЕвровидение 2019Сергей Лазарев
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Высокая конкуренция: Александр Панайотов не уверен в победе Лазарева на «Евровидении»
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