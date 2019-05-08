Музыкальный критик Соседов оценил шансы Лазарева на победу в «Евровидении-2019»

По его словам, на первое место артисту надеяться не стоит.

Считанные дни остаются до главного музыкального конкурса Европы. Представителю нашей страны — Сергею Лазареву — уже прочат призовые места в «Евровидении-2019», однако сам артист не уверен в своей победе из-за «туманных» критериев жюри.

Шансы Лазарева на первое место оценил и известный музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, наш певец вполне может попасть в первую пятерку. И то в случае, если за него проголосуют все страны бывшего Советского союза. На первое и второе места, считает Соседов, Сергею рассчитывать не стоит.

«В девяностом году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место», – приводит слова музыкального критика телеканал ТВ Центр.

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Соседов уверен, что сейчас одной хорошей песни на «Евровидении» недостаточно. Артисты должны удивлять зрителей и даже устраивать провокации. Критик привел в пример Кончиту Вурст и победительницу прошлогоднего конкурса, израильтянку Нетту Барзилай.

Напомним, конкурс «Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале 16 мая с композицией Scream.