«Евровидение-2019»: полный путеводитель по вокальному конкурсу

От Австралии и Албании до Мадонны и экс-подружки ДиКаприо

В Израиле в красивом городе на берегу Средиземного моря стартует 64-й конкурс песни и пляски под названием «Евровидение». Скандалы, интриги, преследования и даже ракеты - все самое важное о музыкальном форуме в путеводителе «Телепрограммы».

Ведущие

Обычно шоу ведут сразу несколько человек из разных локаций. В этом году конкурсом будут рулить израильская супермодель Бар Рафаэли (самая сексуальная женщина 2012 года по версии американского издания MAXIM, которая четыре года встречалась с Леонардо ДиКаприо), шоумен и продюсер Эрез Таль, поэтесса Люси Айоуб и телеведущий Асси Азар, открытый борец за права ЛГБТ-сообщества, входящий в список самых влиятельных геев планеты по версии журнала Out.

Место действия

Пышная и колоритная израильтянка Нетта Барзилай, что победила на «Евровидении» в прошлом году, привезла конкурс на родину. Сперва власти заявляли о том, что конкурс будет проводиться «только в Иерусалиме», и оценили стоимость проведения шоу в 35 миллионов долларов. Потом от этой идеи отказались по причине угрозы «излишней политизации» конкурса. И перенесли шоу в нейтральный Тель-Авив. Выбирая между местным Дворцом спорта и Центром ярмарок, остановились на втором варианте. Сцену оборудовали в помещении Израильского центра торговых ярмарок и выставок (Expo Tel Aviv). Вместимость площадки - около десяти тысяч человек.

Слоганом этого года стал девиз Dare To Dream («Смело к мечте»). Логотип конкурса - золотая звезда, собранная из трех треугольников, классический израильский символ. Дизайн сцены соответствующий: в антураже используется множество треугольных форм.

Безопасность

С одной стороны, Израиль помешан на безопасности, а система ПРО «Железный купол» считается одной из самых неуязвимых в мире. С другой — экстремисты из ХАМАС со стороны Сектора Газа в преддверии конкурса обстреляли Тель-Авив, пробив систему обороны Израиля. Ракета упала в 70 километрах от места проведения «Евровидения» - пострадали семь человек, в числе которых и дети, что сильно обеспокоило и участников шоу, и Европейский вещательный союз.

Более того, движение ХАМАС выпустило видеоролик, в котором показало карту с предполагаемыми мишенями, среди которых и площадка «Евровидения». Угроза сопровождалась требованиями: снятие блокады с палестинских территорий и соблюдение соглашений (видимо, имеется в виду договоренность о прекращении огня с Израилем, посредником при достижении которой был Египет).

Власти тут же приняли меры и составили новый проект усиления безопасности с бюджетом 7,5 миллиона шекелей (1,8 миллиона евро). Часть расходов покрыло правительство Израиля, вторую часть - минфин и телерадиокорпорация «Кан». Министерство туризма выделять три миллиона шекелей (740 тысяч евро) для таких целей попросту отказалось.

Фавориты

Поначалу безоговорочным фаворитом считали Сергея Лазарева - чуть только появились первые слухи о повторном участии артиста в шоу, аналитики вывели его на первое место в списке фаворитов.

А затем благоприятная для нас картина мира чуть пошатнулась. Успех прочат представителю Швеции Йону Лундвику, который представит песню Too Late for Love («Слишком поздно для любви»). Бывший профессиональный бегун стал дико популярен в стране - выиграл несколько крупных вокальных конкурсов, работал с топовыми артистами и даже выступал на шведской королевской свадьбе кронпринцессы Виктории и принца Даниэля. Кроме того, он сам пишет музыку - к примеру, для американского сериала «Империя» (канал FOX).

Еще один прямой конкурент Лазарева - голландец Дункан Лоуренс, который споет песню Arcade («Аркада»). Этого парня букмекеры выводят даже не в тройку, а на первое место. И не только букмекеры.

Израильская компания Rabbi Interactive выпустила официальную игру «Евровидения» - там не аналитики, а сами фанаты шоу могут спрогнозировать, какая песня станет наиболее успешной.

Непредвзятые зрители оценивают песню своей (!) страны на предмет перспективности - верю или не верю. Так вот, в этом приложении и швед, и голландец занимают первые две строчки рейтинга. То есть все остальные европейцы в песни своих представителей не особо-то и верят.

Россия

Канал «Россия 1», организующий в этом году выезд российского артиста в Израиль, решил дать второй шанс Сергею Лазареву, который в 2016 году выиграл зрительское голосование на конкурсе в Швеции, но в итоге занял третье место из-за гибридного типа подсчета голосов (на мнение зрителей накладывались оценки закрытого экспертного совета).

Артист везет в Израиль номер на песню Scream («Крик»), помогает ему Филипп Киркоров. Песню и номер подготовила команда греческих специалистов, с которыми Киркоров работает не первый год.

Лазарев признался «Телепрограмме», что не едет на конкурс с желанием взять реванш. Его задача показать себя в совершенно новом ключе - это значит, что на сцене мы не увидим акробатических этюдов, бега по стенке или катания на фигурных коньках.

Сергей уверяет, что задействует для выступления весь свой актерский талант, отточенный в «Непоседах» и Театре им. Пушкина, где актер который год играет Фигаро.

«Я, конечно, рискую, чувствую дополнительную ответственность, - заявил на пресс-конференции перед отлетом в Израиль певец. - Но я был бы не я, если бы не принял предложения. Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. Мы можем только надеяться на результат, но мы не знаем, каким он будет. Наша задача - максимально достойно представить страну, чтобы страной гордились и пересматривали наше выступление».

Участники

В этом году на конкурсе споют представители 42 стран. Отказались от участия Болгария, Босния и Герцеговина и Андорра (нет денег), а еще Украина (скандал с бойкотом). Не намерены быть частью шоу Турция, Люксембург, Словакия. Зато Австралия рвется в шоу - хоть материк расположен в 12 тысячах километров от Израиля, вокалистка Кейт Миллер-Хайдке преодолеет Индийский океан, чтобы спеть в Тель-Авиве.

14 мая состоится первый полуфинал конкурса, в котором выступят исполнители с Кипра, из Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино. 16 мая пройдет второй полуфинал с участием Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

Финал назначен на 18 мая, в нем автоматически примет участие большая пятерка, в которую входят страны — основательницы конкурса: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция и примкнувший к ним на правах страны-хозяйки Израиль.

Фрики

Не обойдется нынешний конкурс и без странных персонажей в числе участников. Возьмем хотя бы Билала Хассани из Франции.

Никого не смущает присутствие на конкурсе гея-андрогина-мусульманина. Что такого? Свободная Европа! Но будут и другие.

Исландию представит БДСМ-техно-панк-трио Hatari, известное жесткой критикой в адрес Израиля. Группа выступит в кожаных нарядах с железными шипами и споет песню Hatrio Mun Sigra, что переводится как «Ненависть восторжествует».

Коллектив исповедует антикапиталистическую идеологию и при помощи провокационных нарядов, устрашающих линз и дерзких текстов хочет публично высмеять Израиль на его же территории.

Скандалы

Одна из самых музыкально одаренных участниц «Евровидения» — Украина переживает политический кризис. И это, увы, отразилось на конкурсе. На поездку в Израиль претендовали сразу несколько талантливейших групп: Kazka, Yuko, Laud, ANNAMARIA, но в результате национального отбора победила популярная во всем мире певица Maruv (Анна Корсун).

И вместо того чтобы поддержать девушку и гордиться талантами, отборщики (Джамала, Андрей Данилко и компания) учинили в прямом эфире настоящий допрос с пристрастием - чей Крым, готова ли отказаться от гастролей по России, и так далее.

Maruv стойко держала оборону, но потом ей выкатили кабальный контракт на участие в «Евровидении», согласно которому девушка буквально попадала в рабство. Разумеется, она отказалась.

Поддержали Maruv бойкотом и музыканты, занявшие ближайшие три места национального отбора. Так Украина осталась без «Евровидения».

Франция тоже оказалась на грани бойкота. И тоже из-за политики. Дело в том, что страну в этом году представит Билал Хассани - мусульманский блогер марроканского происхождения, называющий себя андрогином (бесполым существом) и открытым геем заодно.

Израиль не очень дружественно отнесся к такому выбору французов. И снял сериал «12 баллов» про мусульманина, приехавшего в Израиль на «Евровидение» от Франции, чтобы взорвать президента страны. Жанр - комедия. Конечно, французская сторона выразила протест (ленту собрались показывать по тому же каналу, что и «Евровидение», да еще и в преддверии шоу) и пригрозила бойкотом в случае выхода проекта в эфир.

Факт

Мадонна впервые споет на «Евровидении». В Израиль самая успешная певица за всю историю США прилетит по приглашению израильского миллиардера канадского происхождения Сильвана Адамса.

Именно он оплатил перелет, проживание и райдер певицы по просьбе израильской национальной корпорации телерадиовещания, выписав чек на 1,3 миллиона долларов за две песни. Одна из них, как обещает Мадонна, будет абсолютно новой.

Букмекеры

Вот какие прогнозы дают на исход конкурса владельцы букмекерских контор. Цифры рядом с названием страны - коэффициенты на победу ее представителей. Чем ниже цифра, на которую умножится выигрыш, тем выше вероятность положительного исхода.

Нидерланды - 2,4

Россия - 6

Швеция - 8

Швейцария - 9

Италия - 10

Цифры

Цена билетов на полуфинал - 123 евро (около 9 тысяч рублей), 247 евро (почти 18 тысяч рублей) и 309 евро (чуть более 22 тысяч рублей).

Цена билетов на финал - 210 евро (около 15 тысяч рублей), 370 евро (более 26 тысяч рублей) и 495 евро (чуть более 35 тысяч рублей).