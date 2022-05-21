Самые странные исполнители, которых пытались скормить зрителям организаторы «Евровидения-2022»

В этом году «Евровидение», завершившееся в минувшие выходные в итальянском Турине победой украинской группы Kalush Orchestra, прошло без России.

Вопреки регламенту и заявленной аполитичности нашу страну вышвырнули из конкурса без внятного объяснения. И нестрашно! Есть немало причин порадоваться тому, что нас там не было, — все-таки приличным артистам (а мы других на конкурс обычно не посылаем) довольно неприятно соревноваться с теми, кто сделал ставку не на вокал или красивую песню, а на шокирующий образ или удовлетворяющую актуальную повестку ориентацию.

Австралия

Не самая европейская из стран в этом году представила и не самый традиционный номер. Певец с филиппинскими корнями Шелдон Райли пел в стиле Гюльчатай — с закрытым личиком.

Его брови были идеально выщипаны, глаза густо подведены тенями, а поверх лица, как штора, накинута сеточная маска из бриллиантов. Маникюр певца тоже наверняка впечатлил зрительниц — длинные черные ногти, к которым приклеены некие блестящие висюльки.

Норвегия

Желтоголовые тролли из Норвегии, группа Subwoolfer, откровенно издевались над публикой и журналистами, без ложного стыда пытаясь копировать звездный французский коллектив Daft Punk.

Под звуки разрезающего электро-попа дуэт предлагал накормить волка бананами в песне Give That Wolf A Banana. Ну а как еще можно на этом «Евровидении», не всерьез же? Маски волков норвежцы не снимали и общались с окружающими исключительно в них.

Сан-Марино

Насмотревшись на триумф итальянской группы Maneskin, выигравшей «Евровидение» в прошлом году, их практически земляки из Сан-Марино решили отправить на конкурс собственного «манескина».

Лицо и тело певца Лауро Акилле тоже покрыто татуировками, он пел в черном прозрачном костюме и боа — словом, персонаж отвечает абсолютно всем запросам профильной аудитории шоу. Вне сцены Лауро тоже выглядит весьма, скажем так, своеобразно — в общем, настоящий герой нашего непонятного времени.

Молдавия

Еще один фрик-перформанс: совместное выступление двух коллективов — хорошо известного в России Zdob si Zdub и Advahov Brothers. Обе группы решили закатить красочное шоу в стиле ирландских плясок на столах в пивных пабах, поэтому нарядились в подобие килтов, рэперские бейсболки и запиликали на скрипках.

Это могло бы звучать дерзко и бодро, если б не один нюанс: в исполнении уже не слишком юных (в среднем им где-то в районе 50) артистов действо выглядит слегка карикатурно.

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