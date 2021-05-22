Звезды пророчат победу на «Евровидении» Франции, а букмекеры понижают рейтинг Манижи

Представительница России опустилась с 10 на 15 место, но есть надежда, что в финале она займет шестую строчку.

Финал «Евровидения -2021» обещает быть напряженным. За победу будут бороться представители 26 стран мира. По итогам двух полуфиналов путевку на главное состязание получили:

Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Страны-основательницы Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия участвуют в финале автоматически. Плюс Нидерланды – страна-победитель прошлого конкурса.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры делают ставки на Италию и Францию. Первую страну представит рок-группы Måneskin, вторую — Барбара Прави. К тому же, очень высоки шансы у Мальты, Швейцарии и Украины.

Представительница России Манижа несколько сдала свои позиции. Если первый полуфинал, в котором выступала девушка, закрепил ее на 10-й строчке, то второй – отодвинул на 15-е по итогам ставок в букмекерских конторах.

Но пророчить проигрыш россиянке пока рано. Прогнозы букмекеров основаны на народных предпочтениях, не стоит забывать про членов жюри, имена которых каждая страна держит в строжайшем секрете. Их оценки часто не совпадают с народным голосованием и могут его существенно откорректировать.

Возможно шестое место

А что пророчат Маниже звезды? Teleprogramma.pro обратилась с этим вопросам к предсказателям.

Рунический провидец Игорь Вечерский сделал десятки прогнозов, которые сбылись. В том числе про коронавирус.

«Шансы на победу у Манижи весьма скудные, с точки зрения объективной реальности и не предполагают наличия большого потенциала в данный период времени», — делится Вечерский.

Манижа будет стараться перешагнуть не только сложности, но и свои возможности.

«Представившийся шанс она постарается использовать в полной мере. Манижа — очень трудоспособный человек, способный работать для достижения своей задачи. Несмотря на результат выступления, это событие принесет ей финансовые поступления», — заключил провидец.

В свою очередь таролог Марианна Абравитова дает более позитивный прогноз России. Она увидела, что Манижа войдет в первую десятку финалистов.

«Может даже ближе к пятерке. Возможно 7 или 6 место. Главные места разделят Франция, Италия и Швейцария. Могут быть, конечно, какие-то изменения. Но эти страны самые энергоемкие по успешности. Возможно, победит француженка. Она будет на первом месте», — заключила Абравитова.

А как вы думаете, кто победит в конкурсе?

Справка Teleprogramma.pro

Игорь Вечерский, рунический провидец. Десятки сбывшихся прогнозов, от коронавируса и мировых катастроф до событий из жизни звезд шоу бизнеса. Опыт более 10 лет.

Марианна Абравитова, ясновидящая, психолог, таролог.Обучалась в Самарском Институте Общей Клинической Психологии и Психотерапии. занимается нейролингвистическим программированием.

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