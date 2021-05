«Евровидение-2021»: кто выступит в первом полуфинале конкурса и что будут петь

После коронавирусных испытаний, которые свалились на наши головы, жизнь постепенно начинает возвращаться в привычное русло. Отмененный в 2020 году конкурс «Евровидение» в 2021-м все же состоится. И если в начале года на этот счет были определенные сомнения, то теперь до старта остаются считанные часы.

Юбилейный смотр пройдет в Роттердаме с 18 по 20 мая. На 18 мая приходится первый полуфинал проекта. На сцену выйдут представители 16 стран мира.

Литва

Литву представит группа The Roop. Для ребят — это вторая попытка, они собирались на конкурс в 2020 году. Группа исполнит композицию Discoteque.

Словения

Страну представляет 35-летняя Анна Соклич. Это кандидатка, утвержденная в прошлом году. Она выступит с песей Amen.

Россия

Представлять нашу страну будет Манижа. Вокруг имени этой участницы бушуют страсти с тех пор, как было объявлено, что именно она отправится в Роттердам. На девушку обрушился поток негативной информации, но она выстояла и продолжает идти к цели.

На сцене конкурса она представит композицию Russian Woman.

Кстати, букмекеры принимают ставки на победу россиянки с сумасшедшим коэффициентом. Можно будет увеличить капитал в 40 раз, а все потому, что соперники у нашей конкурсантки слишком серьезные.

В полуфинале Маниже придется бороться с фавориткой шоу Дестини с Мальты, которой пророчат первое место.

Швеция

Участником от Швеции стал певец Туссе, он обогнал 12 конкурентов в национальном отборочном туре. Парень молод, ему всего 18 лет, талантлив и амбициозен. Он исполнит композицию Voices.

Австралия

Отстаивать честь страны будет певица Монтень — полное имя Джессика Алисса Серро, девушке 25 лет и всю жизнь она прожила в Сиднее.

Для Монтень — это вторая попытка выступить на конкурсе, в прошлом году ей помешал коронавирус. Артистка исполнит песню Technicolour.

Северная Македония

Участник от этой страны — певец Василь, 36 лет от роду. Этот кандидат сохранил свое право на поездку с 2020 года. Он представит песню Here I Stand.

Ирландия

На сцену от Ирландии выйдет 34-летняя Лесли Рой, которая родилась под Дублином. Она исполнит песню Maps.

Кипр

Честь Кипра будет отстаивать 26-летняя Элена Тсагриноу. Она представит композицию El Diablo.

Норвегия

На сцену от Норвегии выйдет певец TIX. Артист представит композицию Fallen Angel. Парень — один из фаворитов конкурса, его шансы оценивают очень высоко.

Хорватия

Страну представит 22-летняя певица Альбина Грчич с песней Tick-Tock. Несмотря на молодость, у девушки богатый творческий опыт, в том числе третье место в хорватском «Голоса».

Бельгия

Страну представит группа Hooverphonic. Ребята планировали поездку в 2020 году и вот настал их звездный час. Они выйдут на сцену с песней The Wrong Placе.

Израиль

Израиль доверил честь выйти на сцену артистке Эден Алене. Исполнительница тоже ждет свой звездный час с 2020 года. В этом году она представит композицию Set Me Free.

Румыния

На конкурс из этой страны приехала 21-летняя Roxen. Лариса Роксана Джурджу должна была выступать еще в 2020 году, и вот теперь реализует свое право. Она споет песню Amnesia.

Азербайджан

На сцену выйдет Самира Эфенди, полное имя артистки Самира Азер кызы Эфендиева, девушке недавно исполнилось 30 лет. Она выступит с песней Mata Hari.

Украина

Украину представит электрофолк-группа Go_A с песней «Шум». Композиция композиция отражает национальный колорит страны.

Мальта

18-летняя Дестини Чукуньере — одна из фавориток конкурса. Именно ей пророчат победу букмекеры, коэффициент на ее победу 4,5. Девушка выступит с зажигательной композицией All Of My Love.

