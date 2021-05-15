В режиме «антивирус»: полный путеводитель по песенному конкурсу «Евровидение-2021»

С 18 по 22 мая в Роттердаме артисты 39 стран Старого Света сойдутся в битве за главный приз. Кто победит, тот и привезет шоу в свою страну на следующий год. «Телепрограмма» представляет фаворитов телепроекта, российскую участницу и расклады букмекеров, анализирующих шансы на успех.

В режиме «антивирус»

Правительство Нидерландов в начале мая дало зеленый свет — шоу решено провести с ограниченной аудиторией при строгих условиях, обеспечивающих здоровье и безопасность фанатов, команд, прессы и участников. Это значит, что посетителей «Евровидения» станет гораздо меньше: состав делегаций урежут, журналисты будут получать эксклюзивную информацию из онлайн-медиацентра — то есть буквально в электронную почту в виде ссылок на интервью, видео с репетиций и другой контент.

Арену Rotterdam Ahoy разрешили заполнить всего на 1/5 часть, значит, присутствовать во время живых выступлений разово смогут не более 3,5 тысячи зрителей. И все они будут следовать протоколу по охране здоровья — обязательная термометрия, масочный режим и тесты на ковид. Первый отрицательный тест (сделанный не более чем за 24 часа до концерта) спросят на входе, затем надо будет сдать бесплатный тест через 5 дней после конкурса, стоячих мест в зале Rotterdam Ahoy не предусмотрено, маршрут передвижений по залу также ограничат.

Скандал дошел до Кремля

Как только Первый канал провел в марте открытый национальный отбор участников «Евровидения-2021», грянул скандал космического масштаба — часть зрителей, видимо, никак не принимавших участия в СМС-голосовании, взбунтовалась: почему это певица Манижа, родившаяся в Душанбе (и живущая в Москве с двух лет), должна представлять Россию? Громкие претензии и оскорбительные комментарии в соцсетях переросли в настоящую травлю — певицу завалили проклятиями.

А потом начались и угрозы. Манижу обещали выжить из страны, если она посмеет выступить на «Евровидении», подкараулить и порезать на части, а еще желали самолету с артисткой разбиться по пути в Роттердам. Кипение достигло максимальной точки, когда высокопоставленные политики и чиновники (Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Владимир Жириновский и др.) вынуждены были комментировать участие Манижи в шоу. Следственный комитет РФ по запросу неких «Ветеранских вестей» начал проверять песню Russian Woman на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни.

Девушка стойко выдержала все удары (читайте интервью с Манижей в следующем номере «Телепрограммы» 19 мая) и продолжила подготовку к шоу. Параллельно с этим ее конкурсную песню выдвинули на премию Eurostory Best Lyrics Award — эту награду вручают за лучший текст композиции для «Евровидения». А кавер-версия Russian Woman, которую певица записала специально для пре-пати конкурса в Испании, так понравилась слушателям, что вышла в тренды испанского Твиттера.

Видимо, только у нас Манижу принято закидывать тухлыми помидорами. Хотя, если быть предельно честными, огромная часть аудитории поддерживает певицу. Среди тех, кто выступил в ее защиту, — Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Дима Билан, Иван Ургант, Максим Галкин и многие другие.

Кто в фаворитах?

Как это обычно бывает, уже за месяц до старта конкурса ушлые букмекеры предлагают зрителям делать ставки на победителей шоу. Они довольно часто угадывают вероятность успеха того или иного артиста. Чем ниже коэффициент, тем выше шансы на победу (чтобы не разориться, букмекеры никогда не дают высоких коэффициентов на очевидных фаворитов). И если верить аналитикам ведущих букмекерских контор, то в этом году за победу на «Евровидении-2021» будет бороться лихая тройка артистов из Мальты, Швейцарии и Франции.

Главным претендентом на победу считается мальтийская певица Дестини Чукуньере, которая выступит с бодрой композицией Je Me Casse («Я ухожу»). Ее победу оценивают коэффициентом 4,5 (на эту цифру умножится сумма ставки в случае выигрыша). Тогда как на триумф швейцарского албанца Джона Мухарремая (псевдоним Gjon’s Tears), который споет балладу Tout l’Univers («Вся Вселенная»), дают 5,5.

Третьей в списке записных лидеров идет француженка Барбара Прави, подготовившая романтическую Voila («Вот так!») — самую французскую из всех французских песен, что только могли звучать на «Евровидении». Песня дико напоминает бессмертный шлягер Padam, Padam Эдит Пиаф.

А вот на победе Манижи можно будет буквально обогатиться, увеличив капитал в 40 раз. Букмекеры не верят в первое место России на «Евровидении-2021». Причины сомнений понятны: уже в полуфинале Маниже придется бороться с фавориткой шоу Дестини, а еще с украинской группой Go_A — то есть голосов от минимум двух стран ждать не приходится. Так что полуфинал будет тяжелым.

С одной стороны, Дестини очень близка к Маниже, не в обиду представительнице России: тоже бодипозитив, тоже за раскрепощение женщин, тоже ироничный трек, высмеивающий стереотипы. А с другой — бесконечно далека от нашей певицы. Дестини выступает в утрированном образе темнокожей королевы (рэпа или маленькой банановой республики) — с ярчайшим гримом, короной и полукилограммовыми серьгами, декольте и в тунике.

Можно сказать, что Мальта решила переосмыслить образ Нетты Барзилай — пышной чемпионки «Евровидения-2018» из Израиля — и представить свое сочинение на тему в гротесковой манере. Песня Дестини — про девушку, которая пару куплетов отбивает подкаты тупых качков, а потом поет: девчонки, нечего стесняться, если вы хотите блеснуть на вечеринке, продолжайте в том же духе и ни на кого не оглядывайтесь (созвучно Russian Woman, правда?).

Что бы в России ни говорили про текст Манижи, но он на порядок глубже — это лишь отчасти игривое, но вполне серьезное и осмысленное высказывание на тему жизни внутри выдуманных рамок и свободы личности женщины в суровом мире. Видимо, слишком сложно для «Евровидения». Хотя посмотрим. Если у клипа Дестини в YouTube пока 5,6 млн просмотров, то у Манижи почти в два раза больше.

Билеты, логотип и ведущие

Билеты на шоу в свободную продажу не поступят. Их сначала предложат тем, кто покупал билеты на несостоявшееся «Евровидение-2020». Ну а если кто откажется, остатки выбросят в продажу через специальный раздел на сайте для тех, кто зарегистрировался в онлайн-очереди.

— Со 180 млн зрителей из более чем 45 стран мы будем в центре внимания международного сообщества, — уверен исполнительный продюсер шоу Ситсе Баккер. — Мы хотим делать это осторожно и ответственно, поэтому принимаем строгие меры, заботясь о здоровье и безопасности.

Ведущими мероприятия остались назначенные ранее Эдсилия Ромбли (дважды участница «Евровидения»), Шанталь Янзен (актриса и телеведущая), Ян Смит (шоумен и комментатор), а также блогерша Никки Туториалс.

Логотип тоже решили оставить прошлогодний, но с небольшой поправкой. Теперь круг воспроизводит карту Европы с центром в Нидерландах.

Абстрактные узоры с четкими графическими формами символизируют шесть ключевых понятий, связанных с этой страной: пейзажи, вода, мосты, поля, креативность и устойчивость.

Смотрите «Евровидение-2021» в прямом эфире на Первом канале.

Кто и когда выступит

18 мая первый полуфинал: Россия, Украина, Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

20 мая — второй полуфинал: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

22 мая — суперфинал: Нидерланды, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Франция плюс вышедшие из двух полуфиналов артисты.

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