У Белоруссии скандал, а Армения – пас: какие страсти кипят вокруг «Евровидения-2021»

Конкурс пройдет в мае, но шум вокруг него уже не утихает.

«Русские женщины должны гордиться»

Выбор Манижи Хамраевой в качестве представительницы России на «Евровидении» вызвал небывалый резонанс. Кто бы мог подумать, что на девушку обрушится такой шквал негатива? Она всего лишь родилась в Душанбе, но с двух лет живет в нашей стране — думает, поет и разговаривает на русском языке. Тем не менее на девушку продолжают литься потоки грязи. Экстремально настроенные личности заочно отказали ей в праве представлять Россию, а родителей прозвали чуть ли не наркобаронами.

— В хейте*, с которым я сейчас столкнулась, четко распознаю расизм, — уверена артистка. — Он здесь, никуда не делся. Я, таджичка по крови, принципиально буду петь на русском языке. Потому что представляю Россию, которую считаю своей родиной. Зачем подстраиваться под кого-то, чтобы погладили по головке и дали лишний балл? В конце концов важен месседж**, который несу. Хочу петь по-русски, поскольку обращаюсь в первую очередь к своей стране, к женщинам России. Понимаете, они должны гордиться собой. Мы это заслужили.

Впрочем, интерес, который вызывает Манижа, нельзя назвать только лишь нездоровым. Не случайно клип Манижи на песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой она в мае выступит в Роттердаме, на момент подписания номера в YouTube набрал 3,5 миллиона просмотров.

«Хоккей отобрали. Что дальше?»

Народный коллектив из Боровичей «Галасы ЗМеста» (название может расшифровываться как «Голоса с мест», то есть из провинции, так и «Голоса со смыслом», ведь «змест» переводится с белорусского языка как «содержание») выбрали для выступления на «Евровидении-2021». Но ребята перегнули с иронией и поставили под угрозу участие Белоруссии в конкурсе.

Бывшие кавээнщики представили сатирическую песню «Я научу тебя», в которой призвали слушателя «стирать наросты истории», «плясать под дудочку», «клевать на удочку» и «ходить по струночке». Европейский вещательный союз после ряда публикаций в либеральных СМИ усмотрел в тексте политический подтекст и отсылки к прошлогодним протестам в Минске и заблокировал песню. Но другую ребята придумывать не собираются. Солист группы Дмитрий Бутаков не исключают отказа Белоруссии от участия в «Евровидении». «Такое вполне может быть, — сказал Дмитрий. — Хоккей же у нас отобрали…»

Говоря о хоккее, Дмитрий имеет в виду чемпионат мира-2021, который должен был пройти в Белоруссии и Латвии: после протестов в Минске Международная федерация приняла решение провести турнир в одной стране — все матчи примет прибалтийское государство.

Киркоров спасет армян и молдаван

Пока Белоруссия лишь решает, как ей быть, Армения не колеблется — страна взяла самоотвод. Причина? Острый политический и экономический кризис в стране.

«В этом году Армения не примет участия в «Евровидении», — сказано в сообщении Общественного телевидения Армении. — Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе».

И пока Европейский вещательный союз ждет, что страна все же передумает, резко активизировался Филипп Киркоров. Певец, выступавший на конкурсе сам и спродюсировавший многих его участников, заявил, что хочет видеть в Роттердаме своего друга, экс-жениха Ольги Бузовой Давида Манукяна. Рэпер и блогер родился в Новосибирске, но имеет армянские корни, на что недвусмысленно намекает его фамилия.

Киркоров уже записал с Давой клип и теперь готов помочь ему выступить в Роттердаме. При этом сам Филипп едет в Нидерланды в качестве ментора представительницы Молдавии Натальи Гордиенко. Как раз на презентации песни Sugar, с которой пара собирается покорить Европу, Киркоров и проговорился: «Скоро поедешь и ты, Давид, — от Армении».

*От английского hate — ненавидеть.

**От английского message — послание, сообщение.

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