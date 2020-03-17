«Музыкальная часть посильнее»: критик Артур Гаспарян назвал исландцев фаворитами «Евровидения»

Музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что победа, которую россияне пророчат Little Big, может достаться исландцам. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro эксперт рассказал, что в грядущем году на «Евровидение» приедут преимущественно коллективы, чьи выступления он бы охарактеризовал как «скука смертная». Что касается перспектив петербуржцев, то ликовать однозначно рано, поскольку высокую конкуренцию Ильичу и Ко может составить страна из Северной Европы.

«У исландцев музыкальная часть посильнее, чем у Little Big будет. Но опять же, их хитовый и креативный потенциал выгодно отличают их от основной, невыразительной массы участников. Ситуация будет меняться еще по ходу первых репетиций: когда все съедутся в Роттердам, пройдут первые репетиции, посмотрим, какая будет реакция. Есть надежда, что акции петербуржцев пойдут резко вверх», — высказался он.

Гаспарян также акцентировал внимание: не стоит забывать о том, что участников оценивают не только зрители, но и жюри международного конкурса. Специалисты делают это немного в ином ключе. В первую очередь акцент стоит делать на музыку и композицию. Что касается исландцев, то эти два компонента у них посильнее.