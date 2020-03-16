Зарубежные журналисты оценили шансы группы Little Big на победу в «Евровидении»

Российская группа Little Big готовится покорять музыкальный конкурс «Евровидение» с композицией Uno. И хотя не многие верят в успех коллектива, журналисты из Германии вполне уверены, что именно Little Big способны занять первое место. Как сообщает издание Handelsblatt, плюсом для коллектива будет большое число поклонников не только в России, но и по всему миру, особенно в Швейцарии, Франции и Бельгии, где наших ребят очень любят. Помимо этого, композиция Uno носит вирусный характер, так же как и предыдущая работа коллектива под названием Skibidi. Прослушав ее несколько раз невозможно остановиться.

По мнению Андре Баллина, журналиста издания Handelsblatt, ранее Россия относилась к конкурсу максимально серьезно и даже пафосно, что явно не шло на пользу. Мы всеми силами пытались именно одержать победу, а не просто от души повеселиться и порадовать зрителей со всего мира. Группа Little Big вполне способна изменить подобный подход и вполне вероятно, что судьи оценят это.

Напомним, «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.