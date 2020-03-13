Пригожин о новой песне от Little Big: «В том, что сделано, есть гармония»

Продюсер попросил Илью Прусикина и остальных ребят в итоговом номере ничего не менять.

Продюсер Иосиф Пригожин остался в восторге от новой песни Little Big, с которой музыкальный коллектив намерен представлять Россию на «Евровидении». Ранее официальный анонс композиции был произведен в эфире «Вечернего Урганта» в четверг, 12 марта. Многим знаменитостям Uno пришлась по душе – ее охарактеризовали как современную и подчеркнули, что мотив обязательно должен запомниться европейцам.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Пригожин подчеркнул – и он, и Валерия трек полюбили практически с первых нот. Судить Прусикина и команду за вокал Иосиф все же не стал бы, поскольку выступление нужно воспринимать совокупно, учитывая подачу, костюмы, энергетику. С последним у петербуржцев проблем точно нет.

Со своей стороны Пригожин подчеркнул – он, как эксперт не стал бы ничего добавлять или убирать. Спикер попросил солиста Little Big Илью Прусикина также не вносить больших изменений.

«Добавил бы продюсер Пригожин туда что-нибудь? Нет. Нужно что-нибудь поменять? Нет. Есть шанс на победу? Да! Круто сделано? Да! Сочетание вкуса, сочетание стиля, сочетание всего. В том, что сделано, есть гармония. Я за гармонию», — высказался он.