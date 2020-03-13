«Покажите им Кузькину мать»: солистка Little Big опубликовала закулисные кадры со съемок клипа

Солистка петербургского коллектива Little Big Софья Таюрская опубликовала закулисные кадры со съемок клипа на песню Uno. Напомним, группа презентовала трек и видеосопровождение в эфире передачи «Вечерний Ургант» 12 марта, а уже в пятницу, 13 марта, ребята станут непосредственными гостями Ивана: они детально расскажут о подготовке к международному конкурсу. Ранее же поклонники группы узнали, что Little Big приняли решение ехать в Роттердам в расширенном составе: к привычной четверке присоединились солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия и Юрий Музыченко.

Таюрская решила побаловать фанатов своего творчества и поделилась несколькими секретными фотографиями с производства. Так, в одном из кадров сама Соня дурачится вместе с Флоридой прямо на холодном полу концертной студии. Уже на следующем снимке фотографу позирует вся команда создателей клипа, включая «пухляша», который едва ли не стал главной звездой всего действа.

«Моя любимая команда», — написала Таюрская.

Сейчас многочисленные слушатели и просто знатоки «Евровидения» ждут от российского музыкального коллектива высоких показателей. Исполнителям отправляют напутственные слова и признаются им в любви: «Вы иконы!», «Песня – супер! Илья и Соня красавцы!», «Покажите им Кузькину мать!». Засветились в комментариях и зрители из других стран. Так, юноша из Польши пообещал Little Big, что его страна обязательно отдаст свои 12 баллов за коллектив Прусикина.