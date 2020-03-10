Возлюбленная 40-летнего участника Little Big появилась в ЗАГСе в пышном платье-принцессы

Недавно стало известно, что группы Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение». Уже 12 марта они представят трек, с которым выступят на международном музыкальном соревновании. Теперь звезды делают ставки, сможет ли коллектив, играющий панк-рок и поп-музыку, принести нашей стране победу. Тем временем один из участников эпатажной группы Антон Лиссов женился. Торжество прошло в Санкт-Петербурге.

40-летний музыкант взял в жены свою возлюбленную, фотографа, Анжелику Иванову. В ЗАГСе собрались друзья и близкие пары. Жених предстал в классическом смокинге и бабочке. В таком виде его обычно сложно увидеть даже на публике. Избранница артиста предстала в пышном атласном платье-принцессы. Волосы она собрала в пучок и украсила длинной фатой. Букет из белоснежных роз завершил образ.

Влюбленные дали клятвы и расписались. После поздравлений родственников, Лиссов и его супруга отправились отмечать радостное событие в один из питерских баров. Друзья даже взяли Антона на руки и стали качать прямо на глазах изумленной публики. Поклонники рады за своего кумира. Многие поздравляют влюбленных в соцсетях. Похоже, что медовый месяц молодожены отложат, так как в ближайшие два месяца Лиссов и его коллеги будут готовится к выступлению на «Евровидение».