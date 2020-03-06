«Он все время в шаге от большого успеха»: Киркоров расстроился, что Панайотов не поедет на «Евровидение»

Как отметил поп-король, он симпатизирует коллеге и болеет за него.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что для него Александр Панайотов — безукоризненный и профессиональный певец и вокалист. Он расстроен, что тот снова не поедет на «Евровидение». Как сказал Киркоров, просто Панайотову патологически не везет.

Исполнитель вспомнил, как его коллеге совсем немного не хватило, чтобы победить несколько лет назад на «Голосе». Теперь же, как он выразился, ему дорогу перебежали музыканты из питерской команды Little Big. Именно они поедут покорять Европу.

«Он все время в шаге от большого успеха. Как так?! По идее, когда такое происходит, то должно увенчаться в итоге каким-то сумасшедшим, грандиозным успехом. Многое зависит от репертуара, от продюсирования, от него самого, в конце концов». Филипп Киркоров

Как сказал бывший супруг Аллы Пугачевой, Панайотов – один из немногих профессионалов на отечественной сцене. Он всегда будет за него болеть и переживать. По словам Киркорова, это все происки судьбы-злодейки, но в итоге, как он заверил, Панайотова ждет большой успех, и судьба подбросит ему приятный сюрприз, сообщает «Московский комсомолец».