Директор по развитию Little Big покинул группу после новости об участии в «Евровидении»

Андрей Орехов заявил, что это никак не связано с европейским музыкальным конкурсом.

Директор по развитию питерской молодежной группы Little Big Андрей Орехов в социальной сети «Фейсбук» сообщил, что уходит из коллектива. Такое решение он принял практически сразу, как только стало известно, что музыканты поедут на «Евровидение». При этом сам он заверил, что его решение уйти никак не связано с европейским музыкальным конкурсом.

«Закончил работать в компании Little Big. Я ушел не из-за «Евровидения». Андрей Орехов

Отметим, что многие российские звезды шоу-бизнеса считают, что коллектив из Санкт-Петербурга ждет успех на конкурсе. Они играют очень прогрессивную музыку, которая, как они думают, должна прийтись по вкусу европейской публике.

Между тем не все считают, что группу ждет успех в Европе. Скептически к коллективу, например, относится музыкант Юрий Лоза. Автор знаменитой песни «Плот» заметил, что ему не нравится, что у команды название на английском языке. Он не верит в их успех на «Евровидении».