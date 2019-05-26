Евровидение

На Евровидении Мадонна «заселилась» в гримерку Верки Сердючки

Несмотря на это, Андрей Данилко пересекся с певицей всего один раз.

На Евровидении Мадонна «заселилась» в гримерку Верки Сердючки
Верка Сердючка Фото: globallookpress.com

На минувших выходных в Израиле состоялся финал Евровидения. Одним из приглашенных гостей была Верка Сердючка. Она спела песню победительницы прошлого конкурса Нетты — Toy. Выступление артиста стало одним из самых ярких на концерте. Такого успеха не удалось добиться Мадонне, которую в итоге осудили за посредственный номер.

По сведениям издания «СтарХит», американская поп-дива готовилась к выступлению в гримерке с Веркой Сердючкой.

«Мы пересеклись буквально один раз, когда она приехала. У нас была работа в «Евроклубе», а она попросила именно нашу гримерку. Синие лампочки ей там подкручивали, чтобы свет был более мягким» — поделился Андрей Данилко.

По его словам, организаторы не испытывали большой радости из-за присутствия звезды. То и дело приходилось что-то доделывать. Что касается выступления Мадонны, то Верка Сердючка предлагает относиться к этому проще и с юмором.

«В любом случае для «Евровидения» это было хорошо. Понятно, что ее пригласили для привлечения внимания. И для нее это было хорошо. Да, даже у самых больших звезд бывают моменты провала. Ну, может быть, она плохо спала!» — уверен Данилко.

Артист полагает, что не стоит относиться к певице как к машине. Тем более, не нужно забывать о ее зрелом возрасте. Оценить номера участников Сердючке не удалось, так как артист почти все время работал в другом здании, если не считать самой концертной площадки.

Из-за плотного графика репетиций Данилко не смог увидеться с Филиппом Киркоровым, а с Сергеем Лазаревым получилось поговорить только на бегу.

Данилко уверен, что российский исполнитель во время выступления выложился максимально. Однако зацепила Сердючку песня не Лазарева, а итальянского певца, который в итоге занял второе место.

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Верка СердючкаЕвровидение 2019певица Мадонна
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На Евровидении Мадонна «заселилась» в гримерку Верки Сердючки
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