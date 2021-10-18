Бразильский сериал «Во имя любви» с Мурило Бенисио и Сузаной Виейра возвращают на экраны

Бразильские сериалы всегда захватывали внимание и сердца телезрителей. И даже спустя годы многие только рады пересмотреть такие культовые картины, как «Нежный яд», «Вавилонская башня». Также популярным стал сериал «Клон», в котором снялись культовые актеры, как Мурило Бенисио. Однако мало кто знает, что еще раньше он снялся в другом нашемевшем сериале «Во имя любви».

Для тех не видел знаменитую мыльную оперу или успел соскучиться по таким актерам, как Режины Дуарте, Сузана Виейра, Каролина Феррас и Антонио Фагундес, телеканал «Суббота!» отреставрировал бразильский сериал и готов его показать. Теперь историю о Эдуарде и ее дочке Элен можно будет посмотреть в оцифрованной версии.

Напомним, что сюжету, в Венецию накануне своей свадьбы приезжает Эдуарда с матерью Эленой. Гуляя по Италии, Элена знакомится с обаятельным мужчиной, вдовцом Атилиу. Вскоре и мать, и дочь выходят замуж. Но Элена вынуждена совершить жертву и тайно подменить умершего ребенка родной дочери на своего собственного.

Интересный факт: сценарий теленовеллы пролежал на студии 13 лет — автор Мануэл Карлос ждал, пока у актрисы Режины Дуарте подрастет дочь Габриэла, чтобы главных героинь сериала сыграли мать и дочь в жизни. Сериал снимали в знаменитом Рио-де-Жанейро и Венеции.

Сериал «Во имя любви» будет идти по будням в 17:00 в линейке мелодрам вместе с аргентинским сериалом «Диким ангелом» и турецким сериалом «Постучись в мою дверь» на канале «Суббота!». Также канал запускает TikTok-челлендж «Во имя любви». Записав оригинальное видео под звук #ПорАмор, можно попасть в эфир канала во время показа сериала.

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