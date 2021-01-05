Первый канал стал лидером новогоднего эфира

В главную ночь года россияне чаще всего отдавали предпочтение программам на первой кнопке.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались данные исследовательской группы Mediascope, по которым программа Первого канала в ночь на 1 января 2021 года оказалась лидером новогоднего эфира.

Самой популярной программой 31 декабря стало новогоднее обращение президента России на Первом канале. На втором месте оказалась Новогодняя ночь на Первом. И бронзовым призером праздничного эфира было выбрано новогоднее обращение Владимира Путина на телеканале «Россия 1».

Отметим, что в этом году Первый канал не стал снимать ежегодный концерт с участием знаменитостей российского шоу-бизнеса. В честь 25-летнего юбилея канала в эфире показали «золотую» коллекцию памятных новогодних мгновений разных лет.

В топ-10 самых популярных программ за 31 декабря у зрителей старше четырех лет также вошли фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница» («Россия 1»), «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром» (Первый канал), Новогодний маскарад на Первом, а также обращение президента на телеканале НТВ.

Напомним, что исследование TV Index проводилось 31 декабря 2020 года среди населения в возрасте от 4 лет и старше. Все они — жители городов России с населением от 100 тысяч зрителей.