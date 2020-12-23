«Новогодний голубой огонек» от «России 1»: Басков, Петросян, Степаненко и бычок Антон

Провожать 2020-й год на телеканале «Россия 1» начнут в 20:00.

Более полувека у россиян есть добрая традиция – встречать Новый год под «Голубой огонек». Но если раньше выбор был не велик, и все смотрели одну программу, то сейчас, нажав нужную кнопку на пульте, можно выбрать шоу по своему вкусу.

31 декабря, в 22:20 артисты соберутся на «Новогодний парад звезд» на телеканале «Россия 1», чтобы вместе со всей страной исполнить любимые песни, поделиться хорошим настроением, а также с юмором подвести итоги уходящего года. Ровно до полуночи в эфире будет искрометное шоу, которое не даст заскучать ни тем, кто расставляет на столе праздничные салаты, ни тем, кто уже танцует.

Распорядителями парада станут Андрей Малахов и Николай Басков, а еще трехнедельный бычок Антон, которого специально доставили на съемки.

Обратный отсчет даст веселая троица: Геннадий Ветров, Игорь Маменко и Карен Аванесян. Юмористы отправятся на вакцинацию к Михаилу Полицеймако.

«Алла Пугачева», исполненная Еленой Воробей, даст мастер-класс молодому отцу Евгению Петросяну.

А пока комик привыкает к новому социальному статусу — его экс-супруга Елена Степаненко расскажет, как не сойти с ума в процессе домашнего обучения. То ли нас научат, то ли нас замучат?

Степашка, Хрюша и дядя Коля – Николай Басков, Юрий Гальцев, Николай Валуев поделятся праздничными советами, адаптированными к санитарным нормам. Ефим Шифрин в роли «Остапа Бендера» даст прогноз на 2021 год, а финальный аккорд уходящего прозвучит в новогодних куплетах от Юрия Стоянова и Николая Баскова.

За последними минутами 2020-го вся страна будет по золотому трехметровому будильнику, который сделали специально для песни «Пять минут».

Пять, четыре, три, два, один! Ну, что ж, пришло время сказать последние слова непростому уходящему году и проводить его под бой курантов и звон бокалов с шампанским. А дальше — праздник до утра.

Первые минуты Нового 2021 года на «России» откроет «Новогодний голубой огонек».

Ведущие шоу: Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталья Медведева и Дмитрий Губерниев пригласят нас в уютную атмосферу праздника.

На столе — оливье, шампанское, мандарины, а на сцене — любимые звезды и новые лица.

Не обойдется и без сюрпризов: впервые появится эффект «дополненной реальности», который оживит картинку и добавит ощущение волшебства.

Плейлист подбирался особенно тщательно, он подойдет всем членам семьи, здесь и хиты уходящего года и зарубежные шлягеры, под которые не усидеть на месте.

Старт музыкальному шоу даст кавер-версия песни группы Kiss в исполнении Леонида Агутина, Сергея Лазарева и Димы Билана.

За модный саундтрек отвечают Егор Крид, Zivert, группа Dabro, Артем Качер и «2Маши».

Аудиторию постарше готовы «зажечь» Валерий Сюткин и Екатерина Гусева с «Последней электричкой». Ильдар Абдразаков и Тамара Гвердцители подарят зрителям Besame Mucho, Таисия Повалий и Глеб Матвейчук закружат в танце под Mamma Maria, а чтобы никто не засиживался за праздничным столом, к концерту подключатся Лариса Долина, Александр Панайотов, Игорь Бутман.

Семейные традиции поддержат самые яркие звездные пары: Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова.

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