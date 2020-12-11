Попасть в телевизор: на какие шоу сейчас проводятся кастинги

Несмотря на пандемию, телепроекты не останавливаются, а каналы объявляют наборы в новые шоу.

Реально ли стать участником телешоу, сделать ремонт за чужой счет или даже спасти свой брак? На ТВ все возможно! Даже полететь в космос и сняться там в полнометражном фильме.

Телеканалы регулярно объявляют кастинги на участие в новых проектах и реалити-шоу. Зачастую героем может стать любой желающий: достаточно подать заявку и пройти отбор. Шоу — великое множество, остается только выбрать то, что по душе. И услышать заветное: «Круто, ты попал в телевизор!»

Как пролезть на голубые экраны и на какие проекты сейчас идет набор — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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