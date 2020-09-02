Будет ярко: на «Муз-ТВ» стартует новый осенний сезон с премьерами

К телесезону канал подготовил много интересных проектов и свежих выпусков полюбившихся зрителям программ.

Так, уже 5 сентября начнется новый сезон на музыкальном телеканале «Муз-ТВ». Для тех, кто соскучился по живым концертам продолжится проект «LIVE В КАЙФ». Еженедельно зрители смогут смотреть выступления любимых артистов и наслаждаться самыми популярными треками музыкальных чартов, не отходя от телевизора.

Как отдохнуть ярко и бюджетно? Вам расскажет Андрей Разыграев в программе «Отпуск без путевки», каждую субботу в 15:00.

К тв-формату подключится еженедельный чарт «Яндекс. Музыки». Обзор музыкальных предпочтений пользователей сервиса будет проводить звездная ведущая – Юлия Zivert.

Каждую неделю певица будет открывать зрителям горячую тридцатку музыкальных клипов Интернета, рассказывая все о новинках, взлетевших в топ «Яндекс. Музыки» по итогам недели и зарядит каждого драйвом модных хитов. Программа стартует с 5 сентября в 15:20 на «Муз-ТВ» .

Осенью как никогда нужна подзарядка с утра. Начать новый день с яркой ноты поможет ежеутреннее шоу «Каждое утро»: микс из смешных видео, хитовых клипов, гороскопа, полезных советов и рекомендаций от фитнес-тренеров в осеннем сезоне на Муз-ТВ.

Для самых любопытных — телевизионная сенсация: документальные расследования телеканала о жизни звезд российского шоу-бизнеса. Все о личном, эксклюзивы об артистах, продюсерах и музыкантов в документальной линейке телеканала «МУЗ-ТВ».

Встречайте осень ярко и солнечно вместе с новым сезоном на «Муз-ТВ».