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Дмитрий Хрусталев станет ведущим нового шоу «Моя мама готовит лучше»

Премьерный выпуск программы покажут на Первом канале уже в это воскресенье, 5 июля, в 15:00.

Дмитрий Хрусталев станет ведущим нового шоу «Моя мама готовит лучше»
Дмитрий Хрусталев (Фото: пресс-служба Первого канала)

Дмитрий Хрусталев, которого многие поклонники помнят по КВН, юмористическому проекту Comedy Woman, передаче Ивана Урганта, станет ведущим новой программы на Первом канале. Уже в это воскресенье, 5 июля, в эфир выйдет пилотный выпуск шоу «Моя мама готовит лучше».

По задумке авторов, телезрителей будут ждать импровизированные «кухонные дуэли». В каждом новом выпуске передачи предстоит сразиться двум семьям. И самое интересное: проявлять свои кулинарные таланты будет младшее поколение, а следить и руководить всем процессом — старшее, в лице мам или пап.

Перед командами будет стоять определенная задача: на время приготовить наилучшее блюдо из предложенного основного ингредиента. При этом пока одна команда готовит, другая наблюдает за ней, находясь в секретной комнате. В случае форс-мажора участник может нажать на кнопку «мама-паника» и лишь в этом случае мама может прийти ему на помощь.

Шоу "Моя мама готовит лучше"
В одном из выпусков в кулинарном поединке сразятся Олег и Родион Газмановы с певицей Валерий и ее сыном Арсением. Фото: Первый канал

Приготовленное блюдо дегустирует самый взыскательный судья — и это команда соперников. Также свой вердикт выносит профессиональный ресторанный критик. Своим мнением относительно новой программы поделился и Дмитрий Хрусталев.

Шоумен подметил, что всегда восторгался кулинарными изысками своей мамы. Ведь она была профессиональным шеф-поваром. Однако, как говорит телеведущий, не все умения передаются по наследству. Таким образом Дмитрий намекнул, что едва бы мог продемонстрировать свое мастерство у плиты.

Шоу "Моя мама готовит лучше"
В съемках примет участие и Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко и мамой Людмилой Ивановной. Фото: Первый канал

«Приглашаю всех на мою телевизионную кухню, где известные люди откроются для вас с неизвестной стороны», — отметил Хрусталев.

К слову, в первом выпуске программы в кулинарном баттле сойдутся Ирина Пегова и Юлия Барановская со своими мамами.

Премьера передачи «Моя мама готовит лучше» состоится на Первом канале в воскресенье, 5 июля, в 15:00.

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