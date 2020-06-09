Бывшая актриса, трудоголик и «гадкий утенок»: кого изменит до неузнаваемости шоу «Модный приговор»

Одной героине нужен муж, другой не нужен никакой мужчина. Старшеклассница прячется за огромными футболками, а «старая дева» за траурными одеждами. Какое волшебство способно им помочь?

На этой неделе ведущие и стилисты программы «Модный приговор» на Первом канале снова продолжат свою миссию по превращению женщин в королев красоты.

В этот раз им предстоит убедить юную Ксению, пережившую травлю одноклассников, в том, что она красивая, и помочь Екатерине поверить в постоянство мужчин. С какими же героями мы познакомимся за предстоящие четыре дня?

«Всем моим мучителям посвящается…»

В понедельник на «Модном приговоре» слушается непростое дело под названием «Всем моим мучителям посвящается…» Все попытки матери убедить дочку полюбить себя заканчиваются провалом.

Ксении всего 19 лет, а она уже успела пережить травлю в школе, глубокую депрессию и даже булимию. Мать и дочь обращались к психологам, но девочка все равно не считает себя красивой и прячется от мира в безразмерных футболках.

Женщина думает, что после преображения дочь увидит в зеркале красавицу, и, наконец, полюбит себя. А вот Ксюша считает свои вещи стильными, тем более что в широких одеждах девушка чувствует себя защищенно.

Долгое время она общалась с людьми, которые оскорбляли и критиковали ее, из-за чего Ксения впадала в депрессию. Смогут ли стилисты убедить юную героиню в том, что она красивая? Смотрите в программе «Модный Приговор!»

Как героине передачи снова поверить мужчинам?

Во вторник Елена Егорушкина обвиняет свою дочь Екатерину в нежелании наладить личную жизнь. Она мечтает увидеть дочку чьей-нибудь женой и матерью ее внуков. Но внешний вид Кати, по мнению мамы, не способен привлечь ни одного мужчину.

Екатерина Егорушкина в корне не согласна с обвинением и убеждена в непостоянстве противоположного пола. Героиня считает, что любой брак обречен на развод.

Поэтому сначала она должна построить карьеру и стать финансово независимой, а в идеале должна быть готова воспитать и поставить на ноги детей в случае, если потенциальный муж бросит ее. Ведь Екатерина практически уверена в подобном неблагоприятном исходе.

Смогут ли ведущие программы переубедить героиню с помощью смены облика?

Она была актрисою…Как перестать гоняться за прошлым

А вот какую историю мы услышим в среду. Александр Швец устал от того, что его мать Елена, посвятившая всю жизнь сцене и карьере, к 50 годам засела дома и безостановочно ноет, что у нее нет ни мужчины, ни работы.

От скуки женщина лезет в личную жизнь сына, не стремясь при этом изменить свое положение. Такой подход отрицательно сказывается на самооценке Елены и на ее внешнем виде.

Александр считает, что прежняя жизнь в свете софитов осталась в прошлом. Его маме пора принять это и посвятить время более полезным делам, например, найти достойного спутника жизни, а не гоняться за призраками былого.

Александр заявляет, что с нынешним гардеробом и устоявшейся жизненной позицией Елена далеко не продвинется и просит «Модный приговор» помочь ему привести ее в форму.

«Часики-то тикают, а после нее ничего не останется»

В четверг ведущие программы будут решать еще одну непростую задачку. Многочисленную родню Валентины интересует только один вопрос, когда же Валя выйдет замуж?

Сестра героини Глафира напоминает, что биологические часики тикают. И если Валя срочно не найдет себе жениха и не произведет потомство, то после нее ничего не останется.

Такие разговоры вызывают у героини лишь очередной приступ стресса и слезы. Глафира утверждает, что младшая сестра застряла в «черно-белом кино»: ее гардероб состоит из темных, невзрачных вещей, за которыми Валентина прячет свою природную красоту. Старшая сестра уверена, что одержимость Вали карьерой до добра не доведет.

«Время уходит, мы не молодеем, организм не будет всю жизнь ждать, пока ты с чужих детей переключишься на своих!» — сетует родня.

Валентине изрядно надоела тема замужества и постоянный прессинг со стороны родственников. Ее отец даже предлагал «родить хотя бы для себя», без мужа, настолько безнадежной ему кажется собственная дочь.

Героиня и сама не рада сложившейся ситуации, а потому с головой уходит в работу, чтобы не оставалось времени на рыдания в подушку.

«Работа – это то, чем я живу! Я люблю детей, а они — меня, но специфика работы с ними не позволяет щеголять на шпильках и в ярких сексуальных платьях. Я всегда предпочитала черный цвет, он позволяет мне быть незаметной и помогает не попадать в объектив видеокамер», — признается Валентина.

Ведущие единогласно встали на защиту героини. В финале программы с преображением Валю поздравил давний поклонник, что стало для девушки приятным сюрпризом.