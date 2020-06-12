«Я в детях вижу конкурентов»: кто соперничает с Михаилом Галустяном

Известный юморист рассказал Teleprogramma.pro о cъемках детского КВН и о новом проекте, которым Михаил сейчас занимается.

С 15 июня на телеканале «СТС» стартует новый проект – «Детский КВН», ведущим которого стал Михаил Галустян.

Михаил будет вести передачу не один, а в паре со своей восьмилетней партнершей Евой Смирновой. Поддерживать юных игроков будет экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Сам Михаил признается, что участие в детском КВН для него, как лампочка для собаки Павлова. Ведь его жизнь во многом была связана с Клубом веселых и находчивых. Поэтому после фразы: «Мы начинаем КВН», глаза юмориста обычно загораются.

Кто играет в КВН

Прежде чем попасть в этот крупный проект, юные игроки прошли жесткий кастинг. Так, на участие в нем претендовали 150 команд, но до финишной прямой дошли только 36.

«Я, конечно, кастингом не занимался. Но, как мне кажется, в детском КВН участвуют дети, которые уже принимали участие в каких-то лигах КВН по всему миру. Поэтому, я так понимаю, что кастинг был открытым. И, судя по тому, что КВН получился очень смешным, у его участников еще есть желание, запал, и не все так потеряно. Подрастает хорошая, достойная смена», — пояснил Михаил Галустян.

В интервью Teleprogramma.pro Михаил рассказал о том, как находит общий язык с детьми, своем самом хулиганском детском поступке и о работе над автобиографией.

Что такое «электрокапкан»

— Михаил, на какие темы чаще всего шутят дети?

— Вы знаете, ровно на те же темы, что и взрослые. Конечно, чаще вспоминают какие-то семейные темы, проблемы детей и родителей. Шутят на темы воспитания, шоу-бизнеса, отношений мальчиков и девочек.

— Вы также являетесь ведущим актером скетчкома «Миша портит все». Как везде успеваете?

— Я вам больше скажу. Помимо этих двух программ, я успеваю заниматься и кинопроектами. Мой секрет заключается в грамотном планировании.

А еще нужно быть пунктуальным и дисциплинированным. Нужно вовремя приходить на съемочную площадку.

На время карантина кинопроизводство, конечно, остановилось, но в июле мы планируем вернуться к съемкам полного метра. Пока не могу сказать, что это за проект. Но я думаю, что вы узнаете все новости первыми.

— Недавно ведь зрители увидели второй клип Супер Жорика, которого можно назвать вашим альтер-эго…

— Вышел второй долгожданный клип Супер Жорика на песню «Золото». Композиция уже занимает лидирующие позиции в чартах.

Судя по предыдущему клипу, набравшему больше 50 миллионов просмотров, аудитории очень нравится это направление музыкального жанра под названием «Электро Кавказ». И надеюсь, что количество просмотров второго клипа тоже будет не меньше.

Хочу поздравить всех с началом лета! Наконец-то, пришла хорошая погода, можно выходить на улицу, греться в лучах солнышка и слушать замечательную песню Супер Жорика. Автором музыки и слов нового хита является Азамат Мусагалиев. А идея снять такой клип пришла к нам с Гариком Мартиросяном.

«Я сам ребенок, понимаете?»

— Вернемся к теме детства. Как находите общий язык с юными зрителями?

— Секрет нахождения общего языка с детьми очень прост. Я в детях вижу конкурентов, потому что сам ребенок, понимаете?

— А что вам помогает оставаться им?

— Видимо, мое внутреннее чувство непосредственности, моя смелость говорить правду и быть естественным. Потому что дети непосредственны, они ничем не обременены.

И с годами очень важно уметь сохранять ребенка в себе и периодически позволять ему выходить наружу.

— А где проходит грань между детской непосредственностью и инфантильностью?

— Очень сложный вопрос задали. Дети разные, и люди разные тоже.

«Я еще в школе был популярным»

— Какого правила придерживаетесь при воспитании своих дочерей?

— Помимо того, что я строгий, добрый и веселый папа, я еще и друг своих детей. Когда ты дружишь с детьми, то они будут делиться с тобой секретами. А если все время наседать на них, то они, конечно, будут скрытными.

— С вашим темпераментом вы, наверняка, в детстве были хулиганом… Какой самый хулиганский поступок совершали?

— Был. По-моему, в школе разбил стекло.

— Вас разоблачили?

— Нет. Никто не узнал, что это сделал я. Учителя пытались узнать имя виновника. Но поскольку наш класс был очень дружным, меня никто не выдал.

— А с одноклассниками общаетесь?

— Да, периодически созваниваемся, общаемся, стараемся поддерживать дружеские отношения.

— А как они относятся к вашей популярности?

— Нормально. Я еще в школе был популярным. Еще тогда играл в КВН, смешил и радовал людей. Поэтому они привыкли видеть меня на сцене и нормально к этому относятся.

— А среди участников «Детского КВН» вы находили кого-то похожего на вас?

— Я, конечно, боюсь дезинформировать вас. Но один мальчик просто был очень похож на меня. По-моему, он из Саратова.

Вообще в проекте участвует огромное количество детей. Все они веселые, озорные и много шутят. В каждом ребенке ты где-то узнаешь себя.

«К 40 годам уже можно писать о себе книгу»

— Недавно вы снялись в клипе Ольги Бузовой «Давай останемся дома», где по сюжету играете с женой в приставку. Это один из способов вашего времяпровождения?

— В приставку играю, но чаще не с женой, а сам.

— Чем занимаетесь на карантине?

— Да много чем. Решил подтянуть разговорный английский, книжки читал.

Сам книгу написал. Планирую выпустить ее к 1 сентябрю – ко дню знаний. Это биография, моя история успеха.

Сейчас это очень популярное направление. Карантин дал мне возможность дописать эту книгу. А работать над ней я начал в прошлом году, когда мне исполнилось 40 лет.

Я считаю, что к этому возрасту уже можно позволить себе написать книгу.