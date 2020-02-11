Серая мышка и неженственная спортсменка: кто они — герои «Модного приговора» этой недели

«Мне стыдно тратить деньги на себя», — признается Екатерина. Одинокая мать двоих детей забыла, когда чувствовала себя красивой женщиной. Потому что вся ее жизнь — это забота о малышах, одному из которых поставили диагноз ДЦП. Мать Екатерины надеется, что участие дочери в программе поможет не только вернуть себя, но и наладить личную жизнь. Выпуск с Екатериной выйдет в эфир 11 февраля, сообщает Teleprogramma.pro.

В четверг в центре внимания окажется история мастера спорта по рукопашному бою Вероники. Девушка ушла в мужской вид спорта с головой и давно не носит ничего женственного. Супруг спортсменки в сердцах восклицает: «Я устал жить с мужиком!». Сама Вероника не осознает проблему, но стилисты проекта помогут ей найти ее женственность.

А на День всех влюбленных в «Модный приговор» придет пара — неформал и «серая мышка». Яркому Сергею, по его признанию, нужна спутница под стать — экстравагантная и колоритная. Но сердцу не прикажешь, и он оказался в отношениях с Наталией, которая обладает очень неприметным обликом. Любящий муж обратился к помощи модных экспертов, чтобы вновь зажечь искру жизни и преобразить внешний вид своей жены.