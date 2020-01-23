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Блогер Давидыч сбежал от невесты на необитаемый остров

39-летний интернет-деятель снимается в реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд».

Блогер Давидыч сбежал от невесты на необитаемый остров
Эрик Давидыч/Фото: https://www.instagram.com/p/B6VzENmIrvq/

Скандально известный 39-летний автоблогер Эрик Давидыч сделал предложение девушке, а затем улетел на необитаемый остров без нее. Как стало известно, отдохнуть Китуашвили (именно так звучит настоящая фамилия мужчины) планирует на Филиппинах.

Напомним, 10 декабря 2018 года Давидыч вышел на свободу после трех лет заключения – мужчину обвиняли в мошенничестве. После этого сам Давидыч грозился продать все имущество и улететь из страны и осуществил этот план. Однако не все так просто: блогеру предстоит продемонстрировать себя в рамках реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3.

Порталу Teleprogramma.pro Давидыч рассказал, что передача не так проста, как может показаться зрителю на первый взгляд. На самом деле, жить на острове достаточно тяжело — там все жестко и по-настоящему. Китуашвили также подметил, что на Филиппинах не из чего было построить себе укрытие, а изголодавшись, он едва не съел собаку.

«Слава богу, не догнал», — резюмировал он.

Напомним, в новом сезоне, ведущим которого станет Яна Троянова, соперниками звезд станут простые люди. Полный состав организаторы шоу пока не раскрывают.

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Последний геройТВ-3Эрик Давидыч
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Блогер Давидыч сбежал от невесты на необитаемый остров
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