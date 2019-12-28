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Максим Матвеев откровенно рассказал Урганту про свою физиологическую особенность

Нюансы биологических процессов мешали супругу Елизаветы Боярской на съемках «Союза спасения».

Максим Матвеев откровенно рассказал Урганту про свою физиологическую особенность
Максим Матвеев и Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B6kybVgHhOq/

Актер Максим Матвеев откровенно рассказал Ивану Урганту о своей физиологической особенности. Ведущий пригласил актера на одноименную передачу после выхода на большие экраны отечественного военного фильма «Союз спасения». Матвеев признался, что у мужской части актерского состава возникли проблемы с обмундированием, ведь по офицерскому кодексу военные того времени не могли носить шинель в чрезвычайной ситуации. Актерам же несколько дней приходилось сниматься в 35-градусные морозы, превозмогая холод.

«Офицеры должны быть в белых лосинах, мундире и сапогах на тоненькой подошве. А у мужчин, знаете ли, есть такая особенность физиологическая — чуть градус падает, и человеку сразу хочется чаще», — откровенно намекнул Матвеев.

Ургант, осознав, куда клонит Матвеев, предпочел отшутиться.

«Поверь мне, с возрастом температура никакого значения не имеет», — экспертно заявил Иван.

Напомним, историческая драма «Союз спасения», в которой появился Максим Матвеев, стартовала в прокате 26 декабря. Зритель увидит в картине достаточно много знакомых лиц: свои роли представят Игорь Петренко, Александр Домогаров, Леонид Бичевин, Иван Янковский, Алексей Гуськов и многие другие.

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Тэги:

"Союз спасения"Вечерний УргантЕлизавета БоярскаяИван УргантМаксим Матвеев
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Максим Матвеев откровенно рассказал Урганту про свою физиологическую особенность
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