Максим Матвеев откровенно рассказал Урганту про свою физиологическую особенность

Актер Максим Матвеев откровенно рассказал Ивану Урганту о своей физиологической особенности. Ведущий пригласил актера на одноименную передачу после выхода на большие экраны отечественного военного фильма «Союз спасения». Матвеев признался, что у мужской части актерского состава возникли проблемы с обмундированием, ведь по офицерскому кодексу военные того времени не могли носить шинель в чрезвычайной ситуации. Актерам же несколько дней приходилось сниматься в 35-градусные морозы, превозмогая холод.

«Офицеры должны быть в белых лосинах, мундире и сапогах на тоненькой подошве. А у мужчин, знаете ли, есть такая особенность физиологическая — чуть градус падает, и человеку сразу хочется чаще», — откровенно намекнул Матвеев.

Ургант, осознав, куда клонит Матвеев, предпочел отшутиться.

больше по теме Матвеев поделился одним из первых совместных кадров с Боярской Актер поздравил свою знаменитую супругу с днем рождения.

«Поверь мне, с возрастом температура никакого значения не имеет», — экспертно заявил Иван.

Напомним, историческая драма «Союз спасения», в которой появился Максим Матвеев, стартовала в прокате 26 декабря. Зритель увидит в картине достаточно много знакомых лиц: свои роли представят Игорь Петренко, Александр Домогаров, Леонид Бичевин, Иван Янковский, Алексей Гуськов и многие другие.